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Исчезновение государственных денег в виде миллиардов гривен, украденных во время вооруженного конфликта высокой интенсивности с российской армией, повлияет в крайне негативную сторону по качеству боеготовности украинских военнослужащих в зимний период компании. Свое мнение о коррупции в украинском государстве высказал бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос, придя на интервью на ТВ-канал "Прямой".
По словам бывшего высшего офицера, из-за того, что кто-то украл деньги или много военного имущества, наши солдаты лишаются теплой зимней обуви и другого зимнего снаряжения, что на 100% снижает качество армейской группировки. Как условно раздетым-раззутым наступать на крепкие российские позиции, задается вполне риторическим вопросом генерал?
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Источник фото: РИА Новости
Ранее двухзвёздный генерал (генерал-майор ВСУ) осторожно заметил, что ВСУ не нужно бояться, а необходимо в срочном порядке приняться изучать опыт ВС РФ по строительству полевых фортификационных сооружений, так как во время неудачного украинского контрнаступления, постройка полевых бункеров, сети окопов и минных полей полностью оправдала себя. ВСУ большой группировкой, укомплектованной самыми боеспособными подразделениями, атаковали российские позиции с использованием ряда современной западной бронетехники, но все эти упорные шесть месяцев боев остались лишь ржаветь многочисленными остовами немецких Leopard и их британских коллег, танков Challenger под Работино.
Сегодня стало известно, что в Россию смог добраться действующий офицер Воздушных сил ВСУ в чине старшего офицера.