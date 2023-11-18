Генерал Кривонос возмутился хищениями миллиардов гривен

Исчезновение государственных денег в виде миллиардов гривен, украденных во время вооруженного конфликта высокой интенсивности с российской армией, повлияет в крайне негативную сторону по качеству боеготовности украинских военнослужащих в зимний период компании. Свое мнение о коррупции в украинском государстве высказал бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос, придя на интервью на ТВ-канал "Прямой".

По словам бывшего высшего офицера, из-за того, что кто-то украл деньги или много военного имущества, наши солдаты лишаются теплой зимней обуви и другого зимнего снаряжения, что на 100% снижает качество армейской группировки. Как условно раздетым-раззутым наступать на крепкие российские позиции, задается вполне риторическим вопросом генерал?

реклама





Источник фото: РИА Новости





Ранее двухзвёздный генерал (генерал-майор ВСУ) осторожно заметил, что ВСУ не нужно бояться, а необходимо в срочном порядке приняться изучать опыт ВС РФ по строительству полевых фортификационных сооружений, так как во время неудачного украинского контрнаступления, постройка полевых бункеров, сети окопов и минных полей полностью оправдала себя. ВСУ большой группировкой, укомплектованной самыми боеспособными подразделениями, атаковали российские позиции с использованием ряда современной западной бронетехники, но все эти упорные шесть месяцев боев остались лишь ржаветь многочисленными остовами немецких Leopard и их британских коллег, танков Challenger под Работино.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Сегодня стало известно, что в Россию смог добраться действующий офицер Воздушных сил ВСУ в чине старшего офицера.