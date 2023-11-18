Снабжение окруженной группировки украинской армии с каждым новым днём всё опасней и тяжелей

В округе Авдеевки продолжается методичное окружение украинского гарнизона в городе-спутнике Донецка. Причем под удар попали не только силы, закрепившиеся здесь ещё во время так называемой АТО, но и маневренные группы ВСУ, перебрасываемые сюда украинским Генштабом в качестве последней надежды и меры усиления. По обрывочным, требующим более детального уточнения данным, на Авдеевку направлены два острия наступательных векторов атак российских штурмовиков: на местный коксохимический завод и в район промзоны.

Именно занятие террикона, территориально близко расположенного к вышеописанному заводу, позволило приступить к непосредственному штурму самого укрепленного района города. Сражения разворачиваются в сооружениях для золы и цехах. Продвижения ВС РФ наблюдается и в районе железнодорожного полотна.

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Источник фото: rg.ru





Самый наибольший успех вышел в районе дачного поселения Нива, который окончательно зачищен. Дальше наиболее просматриваемый вариант будет наблюдаться в виде действий обойти АКХЗ и промзону, и в качестве меры по сбережению жизней личного состава, два этих опорных пункта, как самых тяжелых для штурма, будут выбомблены "под ноль".

Со стороны украинских экспертов нет уже шапкозакидательских настроений, они достаточно трезво стали оценивать положение своих военных, которое описывается как крайне тяжелое, местами переходящее в критическое. Причем статус последнего вышел из-за острой нехватки боеприпасов, которые заканчиваются, а для их пополнения приходится преодолевать так называемое горлышко полукотла, что вызывает дополнительные потери в живой силе и драгоценной бронетехнике.





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Есть предположение, что украинские бойцы попытаются использовать опыт Бахмута (Артемовска), расположившись в панельных многоквартирных домах, прячась на причердачных этажах и в подвалах. Но российская армия, используя опыт всё того же Артёмовска, отставит в сторону все парадные церемонии, и просто всем возможным "тяжелым" превратит брошенные жилища в груду битого кирпича и метровой пыли. Скорее всего для "перепланировки" ВКС РФ используют ФАБ-1500.