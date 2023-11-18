Новость подтвердили пилот вертолета с позывным "Воевода" и военкор Федоров

В ходе тщательно спланированной секретной операции из состава Воздушных сил ВСУ на территорию, контролируемую российской армией, сумел добраться действующий офицер-пилот. О 100% результате операции поделились информацией на личных страницах в ТГ-аккаунтах сразу два источника — лётчик разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", летающего под полевым позывным "Воевода", и популярный военкор Кирилл Федоров.

Главная заслуга вербовщика, благодаря которому проект "Птичка в гнезде" состоялся, принадлежит собственно российскому вертолетчику.

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Источник фото: regnum.ru







Как заявил уже российский офицер, результаты для "той" стороны окажутся ошеломительными, при разборе полетов лишатся своих больших звёзд и одновременно погон, целая россыпь высших офицеров ГУР и СБУ.

Со стороны Федорова ожидается выход долгожданного интервью об этой интересной операции, после проведения которой украинская армия понесет ещё один серьёзный репутационный урон, где оной будет очень и очень долго смывать, и всё равно никогда не забудет, как и последствия.

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А в отечественной авиационной отрасли так же намечается технологический прорыв, когда будущий лёгкий истребитель Су-75 "Шахматист", будет доступен в 3 вариациях (двухместный учебный борт, одноместный боевой, и наконец полностью беспилотный "кортежный" экземпляр для сопровождения тяжелого двухдвигательного Су-57 в особо сложных воздушных миссиях).