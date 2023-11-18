Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
Новость подтвердили пилот вертолета с позывным "Воевода" и военкор Федоров

реклама

    В ходе тщательно спланированной секретной операции из состава Воздушных сил ВСУ на территорию, контролируемую российской армией, сумел добраться действующий офицер-пилот. О 100% результате операции поделились информацией на личных страницах в ТГ-аккаунтах сразу два источника — лётчик разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", летающего под полевым позывным "Воевода", и популярный военкор Кирилл Федоров.

   Главная заслуга вербовщика, благодаря которому проект "Птичка в гнезде" состоялся, принадлежит собственно российскому вертолетчику.

реклама


Источник фото: regnum.ru


   Как заявил уже российский офицер, результаты для "той" стороны окажутся ошеломительными, при разборе полетов лишатся своих больших звёзд и одновременно погон, целая россыпь высших офицеров ГУР и СБУ.

   Со стороны Федорова ожидается выход долгожданного интервью об этой интересной операции, после проведения которой украинская армия понесет ещё один серьёзный репутационный урон, где оной будет очень и очень долго смывать, и всё равно никогда не забудет, как и последствия.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

    А в отечественной авиационной отрасли так же намечается технологический прорыв, когда будущий лёгкий истребитель Су-75 "Шахматист", будет доступен в 3 вариациях (двухместный учебный борт, одноместный боевой, и наконец полностью беспилотный "кортежный" экземпляр для сопровождения тяжелого двухдвигательного Су-57 в особо сложных воздушных миссиях).

#всу #ка-52 #вс всу #вербовка украинского лётчика #операция птичка в клетке #птичка в клетке
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украину к ноябрю месяцу поставили уже 105 Т-72EA
Зеленский рассказал про создание первого в мире флота беспилотных катеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
13
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
6
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
3
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
1
Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
1
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Microsoft начал предупреждать пользователей Windows 11 о необходимости обновления до версии 23H2
1
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
9
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
У властей Германии могут возникнуть сложности с субсидированием предприятий Intel и TSMC
+
Зарубежные специалисты определили лучшие SSD 2023 года
4
Индусы планируют заменить советские БМП-2 на американкие «Страйкеры»
3
Предполагаемый OPPO Find X7 набрал на тестовой платформе AnTuTu общий балл 2270677
+
Western Digital уже массово поставляет клиентам жесткие диски объемом 24 ТБ без черепичной записи
+

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
58
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
15
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
10
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
5
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
7
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
1
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
13
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
3

Сейчас обсуждают

Айтишник
13:09
акция 600 раз в день прыгала с 1008р за лот до 1028, любой с бюджетом 60-120к можнт за день с нее 300 000р поднимать
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
Надежда Мигулина
13:09
Мне оно не нужно и хватит все собирать в одно под предлогами ..пошли к черту .
Информация о зарегистрированных на россиян «симках» появиться в разделе портала «Госуслуги»
Владимир Никифоров
13:07
И столько же, обратно...
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
Айтишник
13:06
я в начале года не знал, что такое брокерский счет, сейчас за пару минут делаю по 600-1000р, что мешает другим, только ноете. Во за день 350к поднял. Эта акция 600 раз в день прыгала с 1008р за лот до...
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
Hakuna Matata
12:59
10к в начале года, сейчас какой-то гнилобайт с 2мя слотами оперативки 11 с лишним, в правильном направлении двигаемся...
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
kitava
12:58
Тактика серых зон позволяет минимизировать потери. С другой стороны противник активно наполняет их мясом.
В Украине заявили о захвате плацдармов на левом берегу Днепра
kitava
12:54
Ну посылать мясо в серые зоны пока ещё могут.
В Украине заявили о захвате плацдармов на левом берегу Днепра
Олег Ст
12:54
ВСУ за день там теряет по роте солдат и я понимаю наших почему они это делают.. Хотя спокойно могли там все зачистить.. Да цинично и методично уничтожают ВСУ!
В Украине заявили о захвате плацдармов на левом берегу Днепра
Sergkudejar
12:52
Орёл воробьёв не замечает
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
Rever Rever
12:47
Хорошая статья. Тоже устал от глупых сборок.
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем