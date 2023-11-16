SHOT: Валерий Меладзе оказался должен ФНС почти 300 тысяч
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Музыкальный исполнитель Валерий Меладзе, "прославившийся" своими неоднозначными политическими высказываниями на камеру, и оперирующий доходами в несколько десятков миллионов рублей, оказался должником перед Федеральной налоговой службой. Согласно информации ТГ-канала "SHOT", одно из его коммерческих предприятий не заплатило налоговых сборов на 275 тысяч рублей в общероссийскую казну. Но певец с большими музыкальными регалиями не хочет комментировать данную новость, так как сильно "занят" на концертах за рубежом, в частности, в ряде западных стран. Так, у мэтра отечественной эстрады, исповедующего стиль "и нашим, и вашим", сегодня должен состояться концерт в германском Нюрнберге.
Источник фото: Юга.Ру
В текущем моменте у Валериана Шотаевича активных выступлений на территории России нет от слова совсем, но вот бизнес, и в частности, крупный, присутствует. Известно, что он является одним из учредителей ООО "Вантаж", аффилированного с работой торгового центра в Восточном Бирюлёво в столичном регионе. Причем доходы у торгово-развлекательного заведения отнюдь не копеечные: за прошлый финансовый год фирма отчиталась о прибыли в 15,7 млн рублей. Не сложно представить, что заплатить с этих денег 300 тыс. рублей в бюджет российского государства для такого заслуженного деятеля и вовсе не проблема. Но отчего-то он всё по заграницам, да по заграницам...
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