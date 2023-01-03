Иногда дедушка Мороз приносит не только приятные новогодние подарки, но и разнообразные каминг-ауты в самом плохом смысле этого нехорошего слова. Так пока еще действующий гражданин Российской Федерации и также ныне действующий заслуженный артист РФ в порыве творческой экзальтации Валерий Меладзе ответил на известное украинское националистическое приветствие. Но сделал это без микрофона полушёпотом, боясь "как бы чего не вышло". Не забыв сразу после этого пролепетать, что он "вне политики".
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Источник фото: sputnik-georgia.ru
Но незапланированная импровизация имени дубайского "золотого голоса" не осталась незамеченной в России, где грузинского гражданина с российским гражданством уже попросили вернуть паспорт с двуглавым орлом. Да не кто-нибудь, а Елена Афанасьева, член Совета Федерации. Кроме того, представительница Оренбургской области решила подать запросы в силовые ведомства: МВД, ФСБ и Генпрокуратуру. "Пробежался" по некогда талантливому артисту и лидер Справедливой России Сергей Миронов, предложивший лишить Меладзе всех званий.
Добавить к "репризе" певца нечего, кроме упоминания гениальных слов знаменитого "философа современности", незабвенного Виталия Кличко: "Он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя".