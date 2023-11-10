Теперь жителям Украины придется провести в укрытиях от двух часов за каждый полет МиГов

Пока на Украине додумались назвать неудачное контрнаступление психологической операцией, а не "настоящим наступлением", в котором на минуточку, рассерженный Запад потерял миллиарды долларов, потраченных на производство современной бронетехники и не только её, а сами ВСУ по самым скромным оценкам лишились 70 тыс. самых опытных бойцов, успевших выйти из Артемовска; не очень приятной новостью решил поделиться с населением старший офицер воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам новое время воздушной тревоги будет начинаться от 2 часов вместо "классических" 20 минут ранее.





реклама





Такие изменения связаны с тем, что те самые российские МиГ-31К, ради которых воздушная тревога в восточноевропейской республике и объявляется, решили не просто патрулировать небесные просторы, но и проводить учебные действия, связанные с дозаправкой во время движения.

Но с другой стороны это ещё не вся "стагнация": как только те самые МиГи начнут полеты вдоль прибрежной линии Чёрного моря, воздушные тревоги на территории Украины могут стать куда более длительнее.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А пока Зеленский не согласен с Залужным, что контрнаступление "уже всё", на Западе тихой сапой начинается то самое принуждение к миру, когда буквально это не озвучивается, но системно начинают происходить казалось бы несвязанные между собой события, но в совокупности показывающие Владимиру Зеленскому, что если он и дальше будет продолжать проводить "бесконечные" наступления, то найти спонсоров будет практически невероятно.