Обещать, не значит передать. А так, кто бы мог подумать, что ЕС может обмануть?

Украина не получит 1 миллион боеприпасов к марту 2024 года. Столь внушительный снарядный арсенал был обещан официальному Киеву от Евросоюза ранее. К таким очевидным выводам пришли в издании Bloomberg, проведя отсчет от марта 2023-го, когда до окончания "выполнения" импровизированного контракта осталось менее полугода. К настоящему времени известно, что украинская армия получила 30% от запланированного объема поставок.

Журналисты информационного агентства сделали вполне очевидный вывод, что прямо сейчас фон для ВСУ выглядит до неприличия негативным. К тому же нужно учитывать такой неприглядный факт для украинского Генштаба, что в России сделали шаг вперед и нарастили свое собственное производство всей линейки снарядов - от легких 20-мм патронов, до тяжелых 152-мм корректируемых и обычных снарядов.

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Источник фото: google.com





Не стоит сбрасывать со счетов и Северную Корею, которая за 60 дней смогла выполнить "норму ЕС" и передать 1 млн. своих снарядов. И это за скобками редакция оставила передачу Пхеньяном неизвестного количества баллистических ракет. российской армии

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А так да, конечно для ЕС неудобненько вышло: обещали вроде бы помочь, но никто "не думал", что снаряды, как те же доллары или евро получится напечатать на станках. Вместе с тем это возможно наижернейший намек на то, что если вы хотите продолжать воевать с Россией, то теперь это можно сделать "только на свои". Но как заметили уже в Times, на Украине чиновники воруют "как в последний раз", имея вполне обоснованные опасения, что им за это ничего не будет, так как Украины может вскоре и не стать.