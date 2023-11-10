Кажется они на что-то сильно намекают

Очень много политической рекламы и громких слов для своих западных союзников привели Киев к абсолютному ничто. Всё это в полной мере относится к неудавшемуся контрнаступлению ВСУ на юге Запорожской области, пишет издание The Economist.

В статье делается акцент на том, что в ходе мониторинга спутниковых снимков журналистами-расследователями британской газеты было обнаружено, что начиная с 13 октября под Работино и рядом близлежащих сел полевая интенсивность сражений по уровню наказала сильно стагнировала, а само продвижение украинских штурмовых подразделений чуть не измеряется отбитыми метрами.

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Источник фото: pikabu.ru







Всё это свидетельствует лишь об одном: столь долгожданное и разрекламированное контрнаступление завершилось. Достижения, завоеванные Украиной равны точно такой же территории, отбитой российской армией на других направлениях у ВСУ. Что это со стороны Украины, как не провал? Задаются риторическим вопросом корреспонденты, которых трудно обвинить в сочувствии российской стороне.

О том что "скорых побед ждать не приходится", ранее заявил сам украинский главком ВСУ Валерий Залужный в интервью всё тому же Economist. Узнавший об этом Владимир Зеленский был в ярости. Ведь по словам украинского лидера "никакого тупика нет", а украинская армия продолжит наступать дальше. В текущем году она попытается добиться успеха, - заверил общественность украинский президент.

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Но это всё были слова, а где взять кучу потерянной под Работино исправной бронетехники? В США из-за накала внутриполитической борьбы без военной помощи остались не только ВСУ, но и Израиль.