Как сказал бы киногерой, "кучно пошло"

Обещанные ранее правительством Кипра официальному Киеву танки Т-80, останутся на территории республики, а не отправятся на СВО. Причем здесь нет никакой политической подоплеки: "просто" армия Израиля отказалась от передачи непосредственно самому Кипру ранее обещанных ОБТ Merkava III.

Новость о том, что еврейский танк Merkava не отправится ни в Кипр, ни в Марокко, официально объявил министр обороны Израиля, рассказали в "Военном обозрении". До начала очередного обострения палестино-израильского конфликта, устаревшие танки решили расконсервировать и отправить армиям вышеперечисленных стран. Как только сделка оказалась бы "закрытой", Кипр взял обязательства отправить не менее 40 своих танков Т-80 ВСУ, закупленных в РФ 20 лет тому назад.

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Источник фото: google.com





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Разумеется после того как генералитет ЦАХАЛ отказался от передачи резервных образцов, в потенциале своем необходимых самой израильской армии, никто в здравом уме не подарит относительно актуальный современный танк. Да и откровенно говоря, видя без прикрас текущую ситуацию на фронте военно-политического противостояния Украины и России, никто не хочет быть записан добровольно в полк "неудачников" СВО, под которым очевидно подразумевается текущее украинское руководство, которому одни за другим отрезают пакеты военной помощи как в США, так и в ряде других европейских стран. "Живите на свои" - как говорил один из современных классиков.