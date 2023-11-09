А гибель майора Частякова была лишь "посланием" главкому ВСУ Залужному

Гибель в следствие "неосторожного обращения" с боеприпасами ближайшего помощника главкома ВСУ стала своеобразным посланием для имеющего некоторые политические амбиции генерала Валерия Залужного, считают в публикации Weapons and Strategy. Такого вывода придерживается экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания.

По мнению бывшего высокопоставленного функционера Пентагона, преждевременный уход в мир иной адъютанта Частякова, есть ни что иное, как политическое убийство, что является частью подобных богатых традиций в истории Украины. Причем адресат такого послания никто иной, как сам прославленный украинский генерал Залужный, - уверен Брайен.

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Источник фото: topcor.ru







И действительно, не очень приятные уху высшего политического руководства крайне критические замечания Залужного по поводу контрнаступления ВСУ и его крайне мрачных перспектив, "выбили стул" из-под президента Владимира Зеленского, так жаждавшего получить очередной пакет военной помощи от США. Союзники оказались просто разбиты неприятными новостями, будучи озвученными не от какого-нибудь пропагандистского российского спикера, а напрямую от "прославленного героя" украино-российского противостояния. Кем до этого в большинстве западных изданий однозначно величали только Залужного. Всё это в корне противоречит бравурным речам Зеленского, который и сейчас заявляет, что "ничего не кончено", а ВСУ вновь бросятся на амбразуру российской обороны.

И как подытоживает свою статью бывший американский чиновник, "что это, как не борьба за власть в стране?"

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Между тем на фоне неуспехов на передовой, загнанная в подполье политическая жизнь на Украине постепенно оживает, противясь явным диктаторским устремлениям Владимира Александровича, заявившего о "несвоевременности" президентских выборов, долженствующих по действующему законодательству пройти не позже 31 марта 2024 года. Так имеющий награды, но теперь отставной генерал Кривонос ВСУ прямо заявил, что неудобное интервью Залужного для западной прессы, стало публичной пощечиной политическому руководству страны, в частности лично Зеленскому.