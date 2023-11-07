Официально эта информация никем из чиновников офиса Зеленского не подтверждалась

Залужный должен быть уволен, якобы подобное представление внес министр обороны Украины Рустем Умеров. О потенциальном увольнении главнокомандующего ВСУ рассказал украинский парламентарий Владимир Арьев на своей личной странице в одной из соцсетей.

Кроме того депутат Верховной Рады снял с себя всю ответственность, якобы за то, что его предположение может не сбыться. "Всему виной" вполне имеющий место быть элемент шантажа на нашего генерала, утверждает Арьев. А о всей этой истории член украинского парламента осведомлен благодаря "достоверному источнику", имя или должность которого названы не были. Между тем речь об увольнении Залужного идёт только со страницы только того самого украинского депутата, прокомментировали в издании "Страна.ua".

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Источник фото: google.com





В последнее время ситуация напоминает тот уровень накала, словно одномоментно на Валерия Залужного спустили "всех собак", когда генерал украинской армии (наивысшее звание в украинской армии прямо сейчас есть только у Залужного из действующих генералов) после своего знакового интервью в зарубежной прессе, обозначил ситуацию как не очень приятную для уха украинского обывателя и западных элит, когда заявил, что "глубокого прорыва не будет".

После чего подозрительно "кучно пошло": сначала уволили человека Залужного в его окружении - бригадного генерала Виктора Хоренко, не имеющего претензий по службе, но уволенного показательно в обход стандартных процедур без обсуждения этого кадрового решения непосредственно с его начальником. Которым как раз и являлся Залужный. А вот вчера из-за "неумелого" обращения с иностранными гранатами погиб другой человек украинского генерала - личный адъютант последнего: майор Геннадий Частяков. Чья версия гибели выглядит весьма неубедительно и странно.

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UPD: Арьев на момент 18:05 по Москве отказался от своих слов и выпустил опровержение.