Теперь украинское контрнаступление идет в обратную сторону

В зоне проведения СВО у российской стороны есть успехи на тактическом уровне: подразделения ВС РФ в ходе тщательно спланированной контратаки смогли в начале выдержать навал украинских штурмовых групп, а как только он иссяк, без промедления ринулись в ответное наступление. По результатам действия зафиксировано продвижение рядом с населенным пунктом Приютное. О текущей обстановке и достижениях в боях в Запорожской области рассказал руководитель организации "Мы вместе с Россией" в беседе с журналистами ТАСС Владимир Рогов.





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Источник фото: ura.ru







По словам общественника, отряды россиян смогли преодолеть расстояние в 500 метров и закрепиться на новых позициях в округе села Приютное. Так же успеха достигли штурмовики рядом с Полтавкой, в той же Запорожской области. Тут успех проявился в 200 метрах продвижения.

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Между тем, по мнению берлинского издания Münchner Merc, переданные ВСУ танки Abrams M1 ждут определенные трудности на передовой из-за их прожорливости и необоснованно большой общей массы. Да и переданные в недостаточном количестве и слишком поздно, они не сумеют сыграть определяющей роли в будущих контратаках.