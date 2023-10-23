Плохому мехводу узкие гусеницы мешают

Использование основного боевого танка американской армии Abrams на передовой в зоне проведения СВО может оказаться под вопросом и закончиться провалом. Всему виной их характеристики, мало приспособленные для вязкого и мягкого грунта Запорожских степей. О том что именно мешает американской бронемашине, решила написать немецкая газета Münchner Mercur, переговорившая с опытными специалистами по танкам.





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Abrams M1A2. Источник фото: wallpaperflare.com







Как уточняется в публикации, вес украинских путепроводов и мостовых переходов рассчитан под условно легкие советские Т-64 и Т-72, но никак не под заокеанских "70-тонных монстров". Причем одна беда, если бы только этим ограничивались сложности использования такой боевой машины под условным Работино. Второй сильно мешающей отрицательной характеристикой был признан чрезмерный расход топлива. А во время жарких полевых сражений за украинской танковой армадой "made in USA" вряд ли стройными километровыми колоннами будут следовать бесконечные топливозаправщики, уверены в издании.

Не стоит списывать со счетов и такие важные условия, как приближающаяся слякоть и не менее спешащая наступить зима.

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Между тем желая сделать ещё "больней", Белый дом решил не подсластить пилюлю, а наоборот - уже ранее обещанные украинской армии снаряды "тяжелого" 155-мм калибра отправить не Киеву, а Израилю с его планируемой наземной операцией против сектора Газа.