Российская антиракета настолько сработала аккуратно, что неповрежденной оказалась электроника снаряда

Неожиданный трофей в виде условно целого снаряда HIMARS достался российским военным инженерам во время ювелирно точной работы ПВО в ходе массированной атаки Донецка минувшим днем. По сообщению журналиста РИА Новости, сбить корректируемый снаряд удалось в безопасном режиме, когда последний упал в Буденновском районе донецкой агломерации. Сам факт, что нейтрализованная ракета практически осталась неповреждённой с элементами внешней обшивки и работающих электронных модулей, встречался за 2 года спецоперации довольно редко.





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Ракета HIMARS. Источник фото: thedefensepost.com







По уточненным данным, реактивный снаряд был перехвачен во время массированного обстрела донбасского города-миллионника кассетными боеприпасами (запрещенными к использованию в большинстве государств мира, тем более при огневых налетах по населенным пунктам).





ФАБ-1500-М54. Источник фото: amalantra.ru







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А вот с российскими планирующими высокоточными бомбами у ВСУ большие проблемы: последние украинская армия даже с использованием иностранных передовых комплексов ПВО так и не научилась сбивать. Между тем херсонский чиновник со стороны Украины Толоконников жалуется, что ВКС РФ перешли на новый уровень использования ударных УМПК, когда только за последние сутки выпустили 38 подобных бомб, чего никогда не случалось ранее, тогда как ранее ВКС РФ "ограничивались" запуском лишь 2-3 корректируемых авиабоеприпасов за 24 часа.