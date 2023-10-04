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Madarator
Российские ВВС тяжелой планирующей бомбой ФАБ-1500 уничтожили крупнейший бункер командования ВСУ
В командном убежище находился штаб ОТГ Соледар

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   Командный пункт, который совсем недавно в августе этого года посещал украинский президент Владимир Зеленский, был уничтожен прямым попаданием тяжелой авиабомбы. Как уточнили в российском МО, для атаки использовалась ФАБ-1500, оснащенная модулем УМПК, благодаря которому она с высокой точностью теперь может поражать особо важные объекты, удаленные от линии ЛБС на максимальном расстоянии в 70 км, тем самым выводя из-под непосредственной угрозы ПВО свой авиационный носитель. Как раз именно уничтоженный командный центр и находился в нескольких десятков километров от передовой, в самом глубоком тылу с выполненной предельно аккуратной маскировкой и защитой по стандартам НАТО. Но все это не помогло и в неизвестное время был обнаружен российской космической разведкой.


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Источник фото: iz.ru


   По словам военного источника, первоочередной целью штаба было руководство украинской армией на Артемовском ЛБС, которая в безуспешной попытке ещё с мая пытается отбить и взять под свой контроль освобожденный ЧВК "Вагнер" и российской армией город Бахмут, как его называют на Украине. Сейчас силы ВСУ пытаются пробить российскую оборону с флангов и рядом с Клещеевкой.


Воронка в месте попадания. Источник фото: Telegram


   Прямо сейчас идет разборка завалов в попытках добраться до уничтоженных помещений бункера. По предположительным данным, погибло примерно 50 военнослужащих. О высоких званиях и больших звездах на погонах раненых говорит тот факт, что часть пострадавших сразу эвакуировали в польский Жешув, разместив их в госпиталях НАТО.

   По мнению экспертного состава группы "Южный фронт", это крупнейший результат по уничтожению командиров ВСУ в близких пределах от линии боестолкновений.

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   Вероятней всего, наступление украинской армии в районе Бахмут-Соледар будет приостановлено минимум дней на 15-30, до прибытия офицерского, а то и генеральского пополнения в замен выбывшим.

#фаб-1500 #отг &quot;соледар&quot;
Источник: mk.ru
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