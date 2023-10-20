В потенциале своем здесь может образоваться авдеевский котел

Генерал украинской армии Валерий Залужный добрался до фронтовой Авдеевки, являющейся городом-спутником Донецка. О визите главнокомандующего ВСУ в город-крепость, контролируемый пока что украинскими формированиями, стало известно из личного ТГ-канала высшего офицера.

Генерал прокомментировал российское наступление, в ходе которого на всю мощь используются комбинированные массированные артиллерийские обстрелы, состоящие из огневых налетов РСЗО и ствольной артиллерии. Так же по позициям ВСУ активно работают силы ВКС РФ с использованием крупных планирующих авиабомб и штурмовые наземные группы.

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Источник фото: google.com







Сама Авдеевка относится к донецкой агломерации, называемой Большой Донецк. Именно с этого северного пригорода происходят постоянные обстрелы многострадального донбасского города-миллионника.

Для минимизации своих потерь ВС РФ используют тактику клиньевых атак, шаг за шагом постепенно погружая авдеевский гарнизон ВСУ в котел.

За прошедшие семь дней используя тактику артиллерийского "огненного дождя" передовым отрядам российских штурмовиков удалось выбить силы обороняющихся из так называемого "лисьего города" - террикона, возвышающегося над окраинами населенного пункта.

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Сама Авдеевка за 9 лет контроля над ней украинской армии превращена в город-крепость с бетонированием всего и вся и уходом важнейших военных коммуникаций глубоко под землю и слой бетонных перекрытий.