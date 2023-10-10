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Madarator
Российская армия "эшелонами" боеприпасов и авиабомб начала авдеевское наступление
При удачном стечении обстоятельств для ВС РФ группировку в ВСУ может ожидать полноценный котел

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   С самого утра поступают новости, что под Авдеевкой происходит нечто необычное по интенсивности и массовости. И действительно, с четырех утра начался ошеломительный по силе артиллерийский обстрел украинских позиций в городе, больше похожий на пейзажи Бахмута. Причем по меткому замечанию с мест, на ВСУ обрушился "эшелон" боеприпасов и корректируемых авиационных бомб. Для создания дезорганизации и нестабильности в защите, наступление российской стороны происходит сразу на нескольких направлениях.


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Источник фото: google.com


   Так штурмы идут одновременно с Авдеевки, южных флангов у Опытного, и замыкает всё это "фланговая клешня" у Бердычей. Ещё в дневное время суток важный участок местной трассы был захвачен наступательными группами, тем самым оборвав логистику ВСУ в заданном районе. Особо хочется отметить действия шторма Z и донецких подразделений, ранее входивших в армейские команды ДНР. 


Источник фото: ТГ-канал "Два майора"


   Есть чем похвастаться и у Марьинки, где российские штурмовики ввиду особо точных попаданий тяжелых боеприпасов ВС РФ и ВКС, смогли достичь господствующих высот и закрепиться там, в потенциале угрожая Угледару.  

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   Наступление ВС РФ в районе Авдеевки началось только сегодня, но уже можно сделать предварительные выводы, где следуя максимально оптимистичному прогнозу, в течение будущих 14 дней украинскую группировку на этом участке ЛБС ждут крайне тяжелые времена, где одним из негативных вариантов для ВСУ может оказаться полноценный котел, если она решится держаться до конца. А тем временем в сегодняшнем ударе российской стороны даже не задействованы резервы, "припрятанные" для часа Икс.

#авдеевка
Источник: t.me
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