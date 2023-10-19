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ВКС РФ осуществили успешный боевой вылет, невероятно точным ударом "сложив" путепровод через местную речку Сухие Ялы, по которой шло важное логистическое плечо для группировки ВСУ, находящейся в Марьинке. Кадры ювелирной работы воздушных соколов ВС РФ опубликовал ТГ-канал "Воин DV".
Отчетливо указанные координаты цели позволяют утверждать, что разрушен был мост в районе населенного пункта Константиновка, где находятся данное инженерное сооружение и водный объект.
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Источник фото: wallpapers13.com
Именно благодаря целостности моста транспортные службы украинской армии не без проблем, но снабжали в должном количестве украинские силы, обороняющие периметр Антоновки, Марьинки и Новомихайловки. Теперь после разрушения этой линии снабжения у них с бесперебойными поставками боеприпасов будут трудности.
Между тем ряд государств стали перенимать российский опыт для защиты верхней полусферы своих танков от угроз с воздуха в виде так называемых дронов-сбрасывателей и дронов-камикадзе. Так поступили в ЦАХАЛ, получившем в первый день очередного обострения с Палестиной несколько уничтоженных Меркав. Решила подобным образом обновиться и армия Индии, установившая на свои Т-90С Bhishma противодронные решетки.