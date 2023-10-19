Теперь снабжать украинский гарнизон в пригороде Донецка будет куда сложней

ВКС РФ осуществили успешный боевой вылет, невероятно точным ударом "сложив" путепровод через местную речку Сухие Ялы, по которой шло важное логистическое плечо для группировки ВСУ, находящейся в Марьинке. Кадры ювелирной работы воздушных соколов ВС РФ опубликовал ТГ-канал "Воин DV".

Отчетливо указанные координаты цели позволяют утверждать, что разрушен был мост в районе населенного пункта Константиновка, где находятся данное инженерное сооружение и водный объект.

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Источник фото: wallpapers13.com







Именно благодаря целостности моста транспортные службы украинской армии не без проблем, но снабжали в должном количестве украинские силы, обороняющие периметр Антоновки, Марьинки и Новомихайловки. Теперь после разрушения этой линии снабжения у них с бесперебойными поставками боеприпасов будут трудности.

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Между тем ряд государств стали перенимать российский опыт для защиты верхней полусферы своих танков от угроз с воздуха в виде так называемых дронов-сбрасывателей и дронов-камикадзе. Так поступили в ЦАХАЛ, получившем в первый день очередного обострения с Палестиной несколько уничтоженных Меркав. Решила подобным образом обновиться и армия Индии, установившая на свои Т-90С Bhishma противодронные решетки.