Опыт российской армии переняла ещё одна известная страна

Ещё одно из государств решило пойти проторенной дорожкой российских танкистов и инсталлировать на свои тяжелые танки защитные "мангалы". Благодаря решетчатой защите, как и их израильские коллеги, местные индийские танкисты пытаются найти надёжное средство противодействия против сбросов с квадрокоптеров реактивных гранат и ВОГов, а также защититься против удара в верхнюю полусферу танковой башни дронов-камикадзе. Так армия солнечной Индии стала пятой страной, пожелавшей защитить свои танки защитными козырьками.





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Индийский Т-90. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"







Первые кадры дооборудованных индийских Т-90С Bhishma появились в мировой Сети, где на танки Западного командования было установлено защитное дополнение. А само подразделение с улучшенными противодронной защитой танками занимается охраной госграницы с Пакистаном.





Между тем визуально видна разница с российским вариантом, но она едва заметна.

Британский "Защитник-2" в руках ВСУ прямо последовал за российскими танками. Источник фото: the-sun.com





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Первая версия официального образца отечественного танка с защитой сверху от дронов и их атак появилась в 2021 году ещё до СВО на российских ОБТ Южного округа. Затем на СВО "мода" дошла и до украинских танкистов, вынужденных из-за простоты конструкции и её реальной эффективности последовать за российскими визави и повторить у себя удачный опыт. Причем украинские военнослужащие таким способ вынуждены защищать не только свои танки, но даже и иностранные, например британский Challenger II, что прекрасно видно на фото сверху.