Опыт СВО востребован во всем мире

В Израиле в ознаменование 50-й годовщины начала арабо-израильской войны члены ХАМАС напали на израильские посты. Во время сдерживания нападения был замечен израильский "супертанк" Merkava Mk.4, носящий лавры, по мнению западных журналистов, "самого лучшего танка в мире".

Но сегодняшние события развенчали этот миф сполна, когда сверхзащищенная тяжелобронированная машина с активной системой КАЗ "Трофи" была уничтожена "дроном с Алиэкспресс", сбросившим копеечный боеприпас на гусеничную машину.

реклама





Источник фото: Телеграм







Кстати, тактика борьбы с танками противника посредством копеечных БПЛА в широких масштабах впервые была апробирована во время российской спецоперации на Украине, где обе стороны активно применяли как дроны-камикадзе, так и квадрокоптеры, транспортирующие противотанковые гранаты. Российские бойцы смогли модернизировать такую тактику, когда к тяжелому противотанковому выстрелу от РПГ для усиления эффекта добавляли противотанковую мину. Против такого комбинированного заряда были бессильны как "классические" украинские Т-64, так и более современные, но всё равно пасующие немецкие Leopard.





Источник фото: Телеграм





Между тем на Украине всерьёз рассматривали приобретение старых Меркав и иных израильских танков, но по ряду причин еврейское государство отказалось от потенциальной сделки.

А между тем сторонники ХАМАС смогли в ходе своего набега пленить командующего дивизией Газы генерала Нимрода Алони. Так что потеря донельзя распиаренного танка во время кратковременного боя - это лишь цветочки для армии Израиля. А вот "ягодки" в виде серьёзнейших организационных выводов коснутся прежде всего хваленных-перехваленных израильских спецслужб, проспавших массированное нападение по воде, земле и воздуху.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Источник фото: Телеграм