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Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
Новый элемент защиты должен защитить украинский экипаж от сбрасываемых боеприпасов и дронов-камикадзе

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   На волне масштабного хейта к изобретению российских инженеров и просто рукастых экипажей танков ВС РФ, устанавливающих в промышленных масштабах так называемые "Мангалы" на свои гусеничные машины, ВСУ сами стали копировать подобное изобретение, инсталлируя на украинскую бронетехнику.

   На Западе подобный решетчатый экран называют "cope cage", долженствующий защитить экипаж машины от сбрасывания сверху всевозможных боеприпасов, таких как ВОГи и выстрелы к гранатомётам. Помимо этого инженерная конструкция справляется с атакой некоторых дронов-камикадзе, защищая тонкостенную конструкцию и открытые люки от непосредственного контакта с поверхностью БПЛА противника.

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Украинский Т-72М1. Источник фото: скриншот из видео


   До сего дня команды украинских троллей распространяли абсурдную версию (в том числе используя известные украинские сайты), что российские техники и танкисты настолько глупы, что якобы с помощью наваренных решёток спасаются от американских боеприпасов FGM-148 Javelin. Тут говорится без комментариев...

   А между тем на просторах мировой паутины появились фотокадры, на которых запечатлён Т-72М1. Танк советского производства был передан в ВСУ из Европы, где возможно проходил службу в чешских или польских бронетанковых войсках. Но больше всего удивляет другой факт: на танке смонтирован тот самый "Мангал", который так осуждали украинские "эксперты". Что бы в этом убедиться, достаточно прошерстить онлайн-прессу, ориентированную на украинскую аудиторию. Но никуда не денешься от текущих реалий, когда украинским инженерам пришлось полностью скопировать российское изобретение, в надежде спасти верхнюю плоскость гусеничной машины от попаданий ВОГ-17, российских "Ланцетов" и FPV-дронов типа "Упырь".


Сергей Шойгу посетил "Омсктрансмаш". На фото российский "Мангал". Источник фото: google.com


   Думаю мы скоро дойдём до того момента, когда подобные решетчатые экраны во всей своей красе будут наварены на немецкие "Леопарды" и американские "Бредли". Кстати о последних: в результате одного из недавних неудачных штурмов российских позиций, на поле боя остались аж четыре разрушенных БМП Bradley.



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#cope cage #мангал
Источник: rg.ru
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