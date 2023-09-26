Российские "коршуны" склевывают стоящие на стоянке украинские птички как циплят

Настоящим бедствием и наказанием для украинской армии, и в частности для авиационной техники, стали российские ударные дроны "Ланцет". В мировой сети Интернет появилось очередное подтверждающее видео с кадрами поражения украинского истребителя МиГ-29, приписанного к воздушной базе в Кульбакино, расположенной в Николаевской области.





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Источник фото: google.com





До сего момента данная воздушная гавань была вне досягаемости дронов так называемого оперативно-тактического уровня, ведь максимальная дальность прошлого поколения ударных "Ланцетов" не превышала 30 километров. Но с появлением новой линейки "Иксов", боевой радиус последних составляет по меньшей мере 75 километров, наглядным подтверждением чего служит точно так же уничтоженный и сгоревший МиГ-29, но уже на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.





"Призрак Киева" - летчик с позывным Джус, погибший при столкновении двух учебных L-39. Источник фото: gazeta.ru





А пострадавший в ходе воздушного рейда нового поколения российских "легких коршунов", так же сгорел на стоянке. Причем защитить его не смогли специально разработанные с учетом российского СВО протоколы защиты и перемещения, где Генштаб ВСУ вынужден постоянно и оперативно менять место дислокации своей весьма поредевшей авиационной группировки.





Горящие остатки МиГа. Источник фото: vk.com





К тому же по совершенно странному стечению обстоятельств, на передовой и в самом глубоком украинском тылу массово стали гибнуть летчики ВВСУ, за свое мастерство и неплохое владение английским языком, "номинированные" своим командованием на звание потенциального пилота легких американских истребителей F-16.





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