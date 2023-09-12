Соответствующие выводы были сделаны OSINT-сообществом

В недавнем летном происшествии на Украине в ходе которого погибли трое пилотов ВСУ, четвертой жертвой мог оказаться майор ВВС США Эндрю Мэттлер, занимавший должность командира эскадрильи F-18, расквартированной в округе Сан-Диего. По официальной версии во время тренировочных полетов в глубоком тылу в воздухе столкнулись два учебно-боевых самолета ВСУ L-39 Albatros.





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F/A-18 Hornet. Примерно на таком летал Эндрю Мэттлер. Источник фото: google.com







Подтвержденные данные о смерти американского аса появились в мировой сети одномоментно с известиями о гибели трех опытных украинских пилотов. По словам украинского командования, авария произошла во время выполнения воздушных маневров в результате столкновения "Альбатросов". Со стороны представителей ВСУ погиб популярный летчик Андрей Пильщиков с воздушным позывным "Джус". Данный офицер известен тем, что на протяжении длительного времени без положительного результата обращался к Конгрессу США с требованиями поскорей передать Украине те самые F-16. Кроме того по данным военного командования ВСУ, в столкновении двух двухместных L-39 погибло три человека, что весьма удивительно: ведь для полноценного обучения в кабинах должно было находиться четыре члена летных экипажей.

Кроме того, официальная версия ухода из жизни Мэттлера не выдерживает критики: опытный пилот-ас, многократно сажавший в самых сложных метеоусловиях самолет на родную взлетную полосу, не смог совершить посадку на неё же. Да и выглядит странным то, что личный учебный борт F-18D американского майора - двухместный. Но слов командования авиабазы, погиб только один лётчик. Есть ещё один момент: военный аэродром находится в черте Сан-Диего, и если там произошло крупное ЧП, местные горожане обязательно бы его заметили.





Источник фото: ТГ-канал "Fighterbomber"





Российский военный блогер FighterBomber дал краткую американскому летному инструктору: куча награждений, умения передового авиационного наводчика, скорое потенциальное присвоение подполковника. Выделил же бывший военный ВКС РФ то, что Эндрю Мэттлер был прекрасным инструктором для ВВСУ и для них это глубокая утрата.