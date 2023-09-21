Теперь ВСУ нужно пересмотреть всю прифронтовую логистику, если они не хотят максимизировать свои потери

Вы должны теперь забыть, что максимальная дальность даже самой последней модификации "Ланцета" не превышает 40 километров. Новейший образец ударного русского БПЛА способен пролететь сейчас куда больше, чем ожидалось, проинформировал со страницы своего аккаунта в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.

И как заявил германский работник пера и диктофона, для Украины это очень плохая новость в связи с появлением новой дальнобойной модификации беспилотника ВС РФ.

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Источник фото: news.ru







По заявлению Репке, долгое время бралось за аксиому, что ни один из "Ланцетов" не может преодолеть расстояние по прямой более чем 45 км, но в связи с опубликованным видео атаки ударным БПЛА стоящего на взлетной полосе истребителя ВСУ, "старая формула" оказалась неактуальной. Уничтоженный МиГ-29 сил ВВСУ находился в 80 км от ЛБС.

Между тем конструкторы воздушной единицы работают не только над максимальной дальностью беспилотного аппарата, но и усилением боевого наполнителя, способного вызвать куда большие разрушения в цели атаки.

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К слову, признание Юлиана Репке, отличающегося открытой проукраинской позицией об эффективности российского дрона-камикадзе, дорогого стоит.