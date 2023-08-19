Как факт: ВСУ ввели в бой "резервы нулевого дня" - элитную 82-ю бригаду десантников

Пока Украина ждёт потенциальных поставок американских истребителей F-16 и отправляет своих молодых пилотов, знающих английский язык для обучения пилотированию сложной западной техники, её будущее даже в краткосрочной перспективе весьма туманно. Именно так считает отставной разведчик из США Скотт Риттер. Ветеран Иракской войны видит судьбу Украины в стратегическом поражении, которое не где-нибудь за горизонтом, а через два-три месяца коснётся восточноевропейской республики. О том что так именно всё и будет, экс-полковник рассказал во время подкаста, записанного для YouTube-канала Judging Freedom. По его прогнозам, крах, который будет трудно пережить официальному Киеву, доложен наступить к концу лета или в начале осени 2023-го.





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А тем временем по большому секрету вам скажу, в России создаются большие артиллерийские подразделения, которые очень огорчают американскую разведку. Источник фото: uz.sputniknews.ru







Самой главной причиной поражения украинской армии старшему офицеру, имеющему непосредственный опыт сражений, видится в неразумном использовании войсковых резервов командованием ВСУ.

Так украинский Генштаб "не пожалел" резерв "нулевого дня" и отправил свои элитные силы вместе с британскими ОБТ Challenger-2 на прорыв укреплений российской обороны под Работино. По мысли теоретика современных танковых сражений, украинский генералитет и высшие командиры НАТО посчитали, что именно под Работино российская армия дрогнула и обнажила брешь, в которую должны устремиться силы прорыва. Но это оказалась искусная ловушка русских, либо недальновидный ход со стороны ВСУ.

По словам Риттера, Украина получила большие потери "во всём", и как сказал русский классик, "а воз и ныне там": ВСУ не продвинулись на Запорожском направлении существенно.

Согласно другому прогнозу разведчика, официальный Киев очень скоро лишится и Одессы. И виноват в этом прежде всего Зеленский со своими неправильными решениями.