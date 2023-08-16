Противотанковые команды россиян в предвкушении хорошего боя и первых тяжелобронированных трофеев "made in Great Britain"

Не надеясь больше на ударную мощь германских ОБТ "Leopard", несмотря на их качественное СУО и передовые прицельные приспособления, украинский Генштаб решил бросить в бои на передовой тяжёлого "британского монстра" - танк Challenger 2 с собственным весом в 62 тонны. Причём этот вес без учёта динамической защиты, которую скорее всего мы не увидим и на без того труднопроходимой машине во всех смыслах.

Именно Челлендежры за номером два входят в стратегический резерв "нулевого дня" украинской армии, будучи на вооружении элитной 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Решетчатая защита призвана снизить наносимый урон сверху от дронов-камикадзе и сбрасываемых боеприпасов по типу выстрелов для гранатомётов:ВОГов и FPV-БПЛА. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А тем временем российские бойцы "размялись" на более легкой технике украинского формирования - разрушили американский БТР Stryker. Теперь думается очередь за британским неповоротливым "мастодонтом". Который, даже зная об особом внимании и кураже со стороны российских противотанковых подразделений к иностранной бронетанковой технике, из защиты лишь оснастили так называемыми "cope cage" - противодронными "мангалами", способными снизить разрушительный эффект от сбрасывания сверху всевозможных боеприпасов, таких как ВОГи и атак в верхнюю часть проекции башни дроном-камикадзе "Ланцет", ставшим настоящим бичом даже тяжёлых танков по типу немецкого "Леопарда".









Источник фото: rg.ru







Интересная деталь: чуть ранее до этого момента с установкой защитной решётки на башню того же Челленджера на Украине хорошим тоном среди неоднозначных "танковых экспертов" было в издевательском ключе шутить над подобной защитой российского происхождения, называя её мангалом и ещё бог весть как. Но как видится, с момента ошеломляющей результативности российских дронов по типу "Ланцета" или квадрокоптеров, оборудованных системой сброса, неумные шутки плавно забылись, а украинские инженеры молча стали добавлять однотиповые стальные конструкции на свои танки, в том числе якобы на "бессмертные" образцы западного танкостроения.



