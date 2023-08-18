Но встречной просьбой Белый дом поставил одно условие

По информации западного информационного агентства Reuters, Белый дом дал свое одобрение на отправку F-16 из Дании и Нидерландов. Но с условием, что к этому времени украинские пилоты пройдут курсы по управлению американскими истребителями. Поделился инсайдерскими данными в ходе анонимной беседы функционер близкий к Белому дому.

По словам чиновника, государства Дания и Нидерланды, "лидеры" по сообществу стран занимающихся проведением тренинга для украинских лётчиков, попросили у США дать гарантии разрешения для передачи F-16 и не воспрепятствования отдать подобные истребители официальным Копенгагеном и Амстердамом. Одобрение пришло от самого госсекретаря США Энтони Блинкена.

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F-16 - самый массовый истребитель четвертого поколения в мире. Источник фото: google.com







А тем временем Washington Post пишет, что группа украинских пилотов, состоящая из шести человек, завершит курсы обучения на F-16 к лету 2024-го.

А тем временем официальный представитель воздушного командования ВСУ Юрий Игнат прямо заявил, что передачи F-16 не стоит ждать ни этой осенью, ни этой зимой. Самое раннее, когда американские истребители поступят на службу в украинскую армию, может случиться лишь будущей весной.