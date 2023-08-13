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Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
А может и не только Одессы, все предпосылки для этого уже имеются

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   Не все разделяют максимальный оптимизм по поводу грядущих событий на передовой для Украины: так отставной разведчик Ларри Джонсон считает, что в среднесрочной перспективе украинское государство может лишиться своей жемчужины у моря - портового города Одессы. Всё это может наступить из-за длительных удач на поле боя и скорой невозможности вести широкомасштабные боевые действия непосредственно.


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Именно морским пехотинцам ВМС РФ может выпасть честь провести "штурмовку" бывшего порто-франко Одессы. Источник фото: forma-odezhda.com


    И как считает экс-аналитик ЦРУ, за примерами далеко ходить не надо: российская армия тихой сапой действует куда успешней в районе Харьковской области, где под ударом уже районный центр - Купянск. ВС РФ забирают у украинской армии по несколько километров в день территории и шаг за шагом освобождают оставленные в прошлом земли. И для более значительного продвижения российской стороне не потребовалось чуть больше двух месяцев, как украинским силам, и не пришлось "размениваться" жизнями более чем 60 тыс. своих военнослужащих, как это сделал официальный Киев во время своего летнего контрнаступления.

   А вот по мнению другого бывшего военного из США, Скотта Риттера, Украина способна проиграть из-за самого ценного оружия Москвы, в роли которой неожиданно выступает Владимир Зеленский. Именно необдуманность и желание получить побольше политических очков перед потенциальными грядущими выборами толкает лидера восточноевропейской республики на опрометчивые и необдуманные решения, от которых только что и выигрывает Владимир Путин, считает американский специалист.

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#джонсон #прогнозы по украине
Источник: rg.ru
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