А это уже ни в какие ворота не лезет

Известное издание Wall Street Journal попробовало разобраться с вопросом, почему при всесторонней помощи украинской армии боевые беспилотные системы, способные проводить разведывательные и ударные операции, так и не были отправлены в ВСУ. В ходе журналистского мозгового штурма оказалось, что подобные поставки, касаемо сугубо сражений и боев, Америке попросту не по карману.





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RQ-4 Global Hawk - один из самых дорогих армейских БПЛА в мире: цена за версию в ревизии Block 40 может достигать 140 млн. долларов. Источник фото: veteranlife.com





Так оказалось, что цена ударных и разведывательных аппаратов с маркировкой "made in USA" начинается от 16 000 долларов. Грубо говоря, такие траты, когда подобные БПЛА могут поражаться российской армией "десятками" за одни сутки, слишком дорого даже для бездонного бюджета Пентагона. А если посмотреть под другим углом, попросту армейские дроны американских компаний не приспособлены для использования в зоне военного конфликта высокой интенсивности с равным противником. А Украине лучше всего подойдут одноразовые БПЛА, которых "не жалко" лишиться в случае неудачного исхода боя. Но американские фирмы такие дроны производят явно в недостаточном количестве.

К тому же в США до сих пор находятся под впечатлением, когда недешевый MQ-9 Reaper, патрулирующий Чёрное море после перехвата российским Су-27 был потерян, а позже поднят и изучен российскими специалистами.