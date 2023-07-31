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Российский "Панцирь С-1" смог отследить и перехватить малозаметную ракету Storm Shadow
От оптико-электронного модуля комплекса практически не скрыться

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   По сообщениям российских военных, операторы комплекса ПВО "Панцирь С-1" сбили англо-французскую ракету малой заметности Storm Shadow.

   Зенитная установка осуществила перехват крылатой ракеты на предельно коротком расстоянии в 11 км. Об этом можно судить по наивысшей скорости для зенитной противоракеты, улетевшей на перехват британского снаряда. Причём отечественная "хищница" смогла разогнаться до значительных 1300 м/с.

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ЗРПК "Панцирь С-1" на СВО. Источник фото: ria.ru


   Ракета иностранного производства была обнаружена благодаря отечественному модулю оптико-электронной идентификации 10ЭС1, способному отследить пролетающий боеприпас по факелу работающего двигателя.

   Storm Shadow считается сложной ракетой для перехвата ЗРК из-за плохой заметности для радаров зенитных комплексов: всё из-за сверхсекретного поглощающего покрытия корпуса. Но подборка группы методов, внедрённых для обнаружения малозаметных целей, убрали это преимущество. 

   Некоторое время назад подобный боеприпас даже не пришлось сбивать - англо-французскую КР "приземлили" силами РЭБ. После чего практически целую болванку отвезли в специализированные институты для изучения.

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#storm shadow #&quot;панцирь с-1&quot;
Источник: rg.ru
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