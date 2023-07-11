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Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
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   Когда Лондон передал ракету Storm Shadow англо-французской разработки в руки ВСУ, он забыл одно правило, которое звучит как "В эту игру можно играть вдвоём". То есть все сверхсекретные разработки, используемые в передовой ракете в случае её захвата русскими, будут работать уже на военных РФ. Как тебе такое Илон Маск?

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   А тем временем в мировой сети уже во всю гуляют многочисленные фото и видео свидетельства, сигнализирующие, что страшный сон европейского, да и американского ВПК случился на яву: Storm Shadow уже в руках российских инженеров и изучается со всей тщательностью на одном очень секретном предприятии ОПК. И технические специалисты РФ передают привет своим коллегам из США, ведь в европейской разработке очень много и чисто американских технологий и модулей. И кто бы мог подумать, что микроэлектроника достанется совершенно бесплатно? А вы всё ещё не верите в международную дружбу учёных...  

  Шутки шутками, но "Теневой шторм" есть самая современная и совершенная европейская ракета: малозаметность и особая точность которой делают её ценным экспонатом, как пелось в одной известной песне.


Французская версия Missile de Croisière Naval. Источник фото: mbda-systems.com


    И информацию к размышлению: доподлинно известно, что во время своей сирийской командировки российские военные получили доступ к американским ракетам Tomahawk, обломки которых тотчас бережно собирались и отправлялись в Москву соответствующим инженерным работникам с большими звёздами на погонах. И тут стоит сделать важное примечание: Томагавки на 20 лет старше "Теневого шторма", поэтому в России так рады обновить свои знания об уровне развития военно-технической компоненты стран Запада.

   И да, на этом кошмарный сон того самого Запада не закончился: ракета после погружения "в тему" российских учёных, отправится на самом скоростном экспрессе в турне. И список стран, жаждущих увидеть достопочтенного гостя уже известен заранее: это Иран, Китай и конечно же КНДР

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   Знали ли в США или в той же Великобритании о таком варианте для своего ноу-хау? Разумеется предполагали, поэтому в тело реактивного снаряда встроили GPS-трекер, по сигналу которого на обломки ракеты должен был выйти элитный эвакуационный отряд украинского спецназа. Но об этом догадывались не только в Белом доме, но и в Москве. Как только целёхонькую ракету обнаружили, источник спутникового сигнала тут же экранировали. И спустя 48 часов ценная находка была доставлена в столицу России.

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#всу #storm shadow #tomahawk
Источник: rg.ru
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