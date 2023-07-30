В настоящий момент трофей переправляют российским военным специалистам

В мировой сети Интернет залили видео с осмотра шведской БМП CV-90, стоящей на службе ВСУ после её "пленения" российскими военнослужащими.

Нераспространённая ввиду малого количества в моторизованных подразделениях украинской армии гусеничная техника была захвачена бойцами 20-й армии ЗВО в квадрате Кременной. Видео боя после которой шведская бронетехника попала в руки засадного подразделения ВС РФ также есть в мировой паутине.

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Источник фото: ТГ-канал "РИА Новости"







В начале боестолкновения двойка одинаковых CV-90 атаковали российские позиции, но выстрел "впритык" из ручного гранатомёта прожёг броню первой машины, выбив командира БМП. Десант и оставшийся экипаж после этого решили покинуть технику. Вторая бронеединица решила не испытывать судьбу и ушла своим ходам в сторону украинского тыла.

Как только представилась возможность, российские бойцы подобрались к брошенной Стридсфордон 90 и тщательно осмотрели её. Внутри "бэхи" были обнаружены надписи на трёх языках: шведском, английском и русском, причём последние дублировали самые важные "моменты". Так одна из таких подписей указывала, что это место наводчика.

Захваченная CV-90 оказалась довольно свежей - её выпустили в 2018 году. Всего Украина от Швеции получила 50 таких машин.

Из интересного: пойманная в "российские сети" БМП была одета в маскировочную сеть Barracuda, скрывающую температурную сигнатуру бронетехники.