Это уже третья шведская БМП, пораженная в ходе СВО

Российский боец в одиночку смог остановить украинскую БМП CV-90, поразив её из штатного гранатомёта пехотного подразделения. Сражение случилось в квадрате Сватово-Кременной. Кадры боя были задокументированы разведывательным БПЛА и позже появились в ТГ-канале "Пером и Шпагой".

Подробности боя: БМП украинской армии совершала рейд в расположение российских укреплений, передвигаясь по грунтовке около лесополосы. В момент движения не замолкало 40-мм орудие бронемашины, обстреливающее укрытия россиян то одиночными выстрелами, то короткими сериями. Но после попадания гранатомётного выстрела российского бойца обстрелы прекратились, как и движение техники.

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Источник фото: life.ru







Как сообщается, это по меньшей мере третий подобный экземпляр, не сумевший пережить горячей встречи с российской армией, будучи пораженным во время боевых действий на Украине.

Всего шведы передали в украинскую армию порядка 50 таких БМП, несколько из которых относятся к классу БРЭМ.

В то же время элитный спецназ ВСУ из-за больших потерь в пехотных и иных подразделениях, вместо рейдов в тылы российской армии или разведывательных операций, вынужден сидеть в окопах.







