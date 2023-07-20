Но скажем прямо, вероятность выжить на передовой всё равно минимальна

Недооценка сил противника всегда опасна, а в случае с современной российской армией практически всегда фатальна. Убедиться в этом в первые дни украинского контрнаступления смогли экипажи немецких танков Leopard 2 в независимости от "свежести" их модификации: будь то "Леопарды" первого поколения или же относительно свежие "Леопарды 2" в шестой ревизии. Одинаково всем досталось на орехи: прогоревшая дотла германская техника в Запорожской степи не даст соврать.





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Источник фото: andrej-kraft.livejournal.com







Поэтому у украинских танкистов осталось два пути: всеми правдами и неправдами сделать так, что бы их "Лёва" не попал на передовую - наезжая осознанно на мины или же "случайно" полными пригоршнями добавлять в фильтры нелюбимый двигателями песок; второй вариант, когда невозможно никак отказаться от возможно последней "командировки", попытаться хоть как-то защитить танк. Тем более для российской армии встретить эту тяжёлую машину на передовой, как показать быку ту самую красную тряпку, плюсом идёт и высокая "стоимость" танка в табели о поражённой технике. Поэтому подбить Леопард хотят все: от аса-вертолётчика, до спецназовца-ПТУРщика или же простого артиллериста. Что прикажите тогда делать "бедным" пленникам немецкого танка на службе в ВСУ?





Отображение на экране тепловизора в камуфляже Barracuda (слева) и без него (справа) Источник фото: andrej-kraft.livejournal.com







В Украинской армии не нашли 100% гарантии от утери столь дорогостоящей западной техники в пылу сражений, но пытаются спасти ситуацию, надев на гусеничную машину маскировочную сеть Barracuda с теплоизолирующими свойствами и установив "Контакт-1" - первое поколение динамической защиты, применяемое в ещё советских танках 1982 года разработки.

Работает ли новый способ "абсолютной защиты" - покажет время. Но даже с такими "латами" украинских добровольцев слишком мало для сегодняшних попыток пободаться с российскими же Т-90М "Прорыв".





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