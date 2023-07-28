О подвиге русского воина рассказало МО РФ

Гвардии ефрейтор Илья Косинов в одном из недавних боёв подбил два БТР украинской армии, а после захватил в плен покидающих загоревшиеся машины украинских военнослужащих. Об этом рассказал представитель отечественного Минобороны во время своего брифинга, посвященного проведению российской спецоперации на Украине.





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Источник фото: vk-группа "Пятый канал | Новости"







Добавляя деталей в МО РФ сообщили подробности боя: два БТР ВСУ резко выскочили на российские траншеи и блиндажи, где оборону держал Илья Косинов. Российский боец не заменжевался и применил свои превосходные навыки гранатомётчика, подбив практически сразу обе машины западного производства. Попадания оказались удачными и значительно повреждённую технику сразу же стали покидать бойцы ВСУ. Вот тут их захватил в плен смелый ефрейтор.

Так же сегодня российские войска получили доступ к французскому тяжёлому бронеавтомобилю AMX-10 RC, захваченному практически невредимым на запорожском направлении. Теперь "колёсный танк" вполне может послужить уже армии РФ как подвижная артиллерийская батарея. Ведь несмотря на слабое бронирование, пушка F2 BK MECA калибром 105 миллиметров относится к крупному калибру.