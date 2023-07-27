О непростой ситуации для элитной группы рассказал боец с позывным "Султан"

Отборный украинский спецназ вынужден выполнять функции простой пехоты, воюя против российских сил в полевых окопах. О непростой ситуации для элитных бойцов, вызванной тяжёлыми потерями в ходе летнего контрнаступления на юге Запорожской области в интервью изданию Financial Times рассказал офицер подразделения 78-го полка сил спецназа ВСУ.

По мнению командира с позывным "Султан", пожаловавшегося корреспонденту, что его группа вместо разведки и тыловых операций должна "прозябать" в окопах, как обычные пехотные подразделения. Как резюмировали авторы публикации, такой несвойственный силам спецназа текущий распорядок действий "достался" из-за высоких людских потерь в ВСУ на начальной стадии украинского контрнаступления.

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Источник фото: news1ivanovo.ru







А тем временем в той же Financial Times утверждают, что из-за непростой ситуации на ЛБС командованию ВСУ пришлось задействовать часть резервных сил, первоначально предназначенных совсем для других операций.

А вот "что всё идёт по плану" и картина для ВСУ намного более позитивная, придерживается младший министр по делам Вооружённых сил и ветеранов Джеймс Хиппи Великобритании, считающий что план по "контрнаступу" выполняется в строгом соответствии с рекомендациями США и туманного Альбиона,