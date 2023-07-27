Некоторым генералам ВСУ следует быть настороже

В РФ создали подобие норвежского нано-дрона Black Hornet Nano - БПЛА мультироторного типа "Вектор Х-120". Но в отличие от своего коллеги по беспилотному цеху, основная цель российского аппарата не отслеживать противника, а непосредственно выполнять боевую работу, поражая оппонента.

Без боевой части конструкция имеет массу 38 граммов. Согласно данным, представленным в КБ беспилотного авиастроения. "Вектор", как одноразовый беспилотник, идеально подходит как охотник за человеком. Вооружённый устройством, способным выстреливать патронами 5,45х39 мм или же патронами 9Х19 мм, он может справиться со многими миссиями.

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Источник фото: news.ru







По замечанию представителя компании, оператор с безопасного расстояния может подлететь в особо важной цели и "отработать". Порой такое невозможно совершить снайперу, если цель находится в помещении или за бруствером окопа.

Дрон способен находиться в воздухе около 360 секунд с дальностью полёта на максимальное расстояние в 2000 метров.

Цена комплекта в базовой версии до 80 тыс. рублей.

В скором будущем такие дроны могут участвовать в атаке так называемого роя, поражая групповые пехотные цели.

Есть в компании и дроны-камикадзе с массой БЧ до до 250 граммов.