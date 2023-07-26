Сверхмалые дроны в ВСУ получат от Пентагона





В Вашингтоне решили поднять настроение киевских политиков, упавшее из-за застопорившегося контрнаступления на юге Запорожской области: Для этого Пентагон передаст в ВСУ срочный пакет военной помощи на 400 млн. долларов. В который, помимо "классических" боеприпасов для HIMARS и ПВО установок NASAMS, войдут дроны Black Hornet Nano. Казалось бы, дроны да дроны. Ан нет: данные беспилотные аппараты отличаются от обычных беспилотников своими крошечными размерами - одна лётная единица "чёрного шершня" едва достигает массы в 20 грамм. И если быть уж совсем точным, один такой нано-БПЛА весит всего лишь 18 грамм.

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Имея такую мизерную массу, трудно рассчитывать на исполинские размеры всего образца, и действительно, дрон длиной в 10 см, с шириной 2,5 см и винтом-ротором в 10 см относится к аппаратам вертолётного типа. И по праву считается самым маленьким военным беспилотником во всём мире.





Источник фото: google.com







К слову о разработчиках: винтокрылая машина создана в Норвегии местной компанией Prox Dynamics и запущена в серию в 2012 году, когда производство дрона-малыша достигло отметки в 100 единиц за 12 месяцев.

Но помимо миниатюрных размеров дрон и "вооружён": камеры видеофиксации в носу аппарата записывают информацию и сразу благодаря модулю связи в режиме реального времени передают её на базовую станцию управления.

А вот тот самый управляющий комплект уже не такой лёгкий при сравнении с самим "шершнем": дисплей плюс пульт весят около 1,5 кг.





Источник фото: gagadget.com







Важные технические характеристики БПЛА: на одном заряде дрон может двигаться в течение 25 минут с собственной скоростью до 5 м/с на максимальное расстояние в 1000 метров.

Благодаря своей крошечности, Black Hornet Nano считается идеальным выбором для миссий по разведке.

К слову о ситуации с этим дроном: утверждается, что лапы "Чёрного шершня" никогда не ступали на земли Украины. Но это не правда: во время боёв за белгородское село Новая Таволжанка российский спецназ в боде боя смог заполучить в своё распоряжение Black Hornet Nano, отбитых у украинской ДРГ.

Поэтому "Black Hornet" не будет большим сюрпризом для ВС РФ.