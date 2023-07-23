Неуступчивые немцы и жадные поляки всё же договорились

Спустя несколько месяцев не мытьем, так катаньем, в польской республике начал функционировать центр по ремонту и обслуживанию немецких танков Leopard. Завод предназначен прежде всего для восстановления повреждённых в ходе сражений украинской армии с ВС РФ тяжело бронированных машин. Множество германской техники оказалось поломанной и выведенной из строя после неудавшегося контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

О том что ремонтная фабрика приступила к работе, сообщил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак в одной из соцсетей.

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Источник фото: rbk.ru







По словам министра, первая партия из двух гусеничных машин немецкого производства прямиком с ЛБС уже доставлена в стены ремонтного цеха.

Немногим ранее польская и немецкая стороны не смогли договориться о цене первичного осмотра повреждённой техники. Варшава затребовала практически в 10 раз большую сумму, чем до этого оценила проведение таких работ Германия. По мнению Польши, первичный осмотр продукции “Краусс-Маффей” должен стоить 100 тыс. евро и никак не меньше. В Германии такая процедура "стоила" около 12 тыс. в общеевропейской валюте. Но на данный момент такой вопрос между сторонами разрешен. Интересный факт: все работы будут оплачиваться из бюджета ФРГ.