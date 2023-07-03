В Германии лишь пожимают плечами

Из-за недостатка деталей центр по ремонту танков Leopard в Польше не может работать. Именно по этой причине запуск польскими властями ремонтной мастерской невозможен. Но Варшава не теряет надежды всё-таки заставить центр по ремонту немецкой военной техники заработать, заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Но как видится, дело оказалось не только лишь в деталях, точнее отсутствии их. Со слов высокого чиновника, виновата и Германия, правда в чём конкретно, Моравецкий не уточнил. Чуть позже премьер-министр добавил, что на самом деле польская республика и ФРГ имеют большой и общий интерес запустить центр по ремонтно-восстановительным работам для подбитых на территории Украины немецких "Леопардов".





Пораженный в первые дни наступления украинский танк Leopard 2A6. Источник фото: Телеграм





Новость о том, что на территории Польши появится соответствующий ремонтный центр, 21 апреля сообщил военный министр Германии Борис Писториус, подписавший соответствующий договор с официальной Варшавой. Причём инвестором в будущее предприятие должен был быть исключительно Берлин, вложивший в проект 150 млн. евро. Ремонтный завод должен находиться в городской агломерации Гливице в южной части Польши.

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Вчера в немецкой прессе всплыл скандал, где как сообщается польская сторона завысила стоимость ремонтных работ почти в 10 раз, когда первичный диагностический осмотр немецких Leopard, переданных Украиной, оценивается Польшей в 100 тыс. евро.