Повреждённые украинские танки Leopard уже доставлены в Польшу, но их никто не ремонтирует

Польша и Германия скандалят по поводу ремонта танков Leopard, полученных Украиной от западных стран. Анонимные источники в ФРГ говорят о необоснованно завышенной сумме, требуемой Варшавой за ремонт немецкого ОБТ, сообщает немецкий Spiegel.

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Киев уже отправил несколько выведенных из строя "Леопардов" на ремонт в польскую республику, но обслуживание и починка немецкой техники до сих пор не начата. А всё из-за того, что договор между Польшей и Германией не подписан: два государства не могут между собой обговорить приемлемые условия контракта. Но сам ремонтный завод в Польше вполне себе готов к восстановительным работам. Его открыли 30 дней назад.





Подорвавшийся на российской мине немецкий ОБТ "Leopard". Источник фото: ТГ-канал "Репортёр Руденко"





И как говорят осведомлённые информаторы, Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall с немецкой стороны, а с польской Polska Grupa Zbrojeniowa, смотрят на цену проводимых работ по-разному: в Берлине диагностика "стоит" 12 тыс. евро, а вот на удивление в Варшаве точно такие же работы оценивают в баснословные 100 тыс. евро.

Как говорится, просто почувствуйте разницу...

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А тем временем Бразилия отказалась передавать для нужд ВСУ свои 450 БТР Guaraní, высказав категоричное "нет".