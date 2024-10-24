Компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, сделала значительный шаг в области автономного вождения, запустив тестовую версию сервиса беспилотных такси. На данный момент доступ к этой услуге имеют только сотрудники компании, однако уже в следующем году она станет доступна для широкой публики в Техасе.

«Мы рады сообщить, что для наших сотрудников в районе залива уже функционирует система заказа беспилотных такси. С помощью нашего приложения они могут легко вызвать автомобиль, который доставит их в любую точку региона», — заявил Маск на пресс-конференции. Он добавил, что после успешного тестирования компания планирует расширить доступ к сервису для всех желающих.

Илон Маск подчеркнул, что Техас стал первым штатом, где Tesla сможет предложить свои беспилотные такси для широкой публики. Причина в том, что в этом штате не требуется специального разрешения для тестирования автономного вождения. В то же время, компания рассматривает возможность запуска сервиса и в других регионах, включая Калифорнию, но для этого потребуется дополнительное лицензирование.

На данный момент Tesla не имеет лицензии на проведение испытаний беспилотных автомобилей без водителя в Калифорнии. Действующая лицензия позволяет лишь тестировать автомобили с водителями за рулём, что означает, что для тестирования используются существующие автомобили компании с водителями, контролирующими процесс.

Одной из ключевых особенностей нового сервиса является возможность синхронизации личных данных пассажиров с беспилотными автомобилями. Это значит, что настройки мультимедиа, навигации и даже климат-контроля будут автоматически подстраиваться под пользователя при открытии двери автомобиля. Пассажиры смогут управлять всеми функциями комфорта непосредственно через приложение Tesla, минуя экран информационно-развлекательной системы.

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Запуск сервиса беспилотных такси — это лишь начало для Tesla. Маск отметил, что компания активно работает над улучшением технологий автономного вождения и планирует расширять свои услуги по мере получения новых лицензий и разрешений. В ближайшие годы Tesla намерена сделать автономный транспорт доступным для всех, что может кардинально изменить облик городского транспорта.

С запуском сервиса беспилотных такси Tesla делает очередной шаг к своей цели — созданию полностью автономной экосистемы передвижения. Ожидается, что этот проект привлечет внимание как пользователей, так и инвесторов, и станет важной вехой в развитии электромобильного рынка.