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Экзопланета демонстрирует необъяснимое орбитальное поведение

Малая планета проявляет значительные отклонения во время прохождения перед своей звездой.
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Астрономы открыли новую экзопланету, которая демонстрирует крайне необычное орбитальное поведение, бросающее вызов существующим теориям формирования и стабильности планетных систем.

Экзопланета TOI-1408c, расположенная в 455 световых годах от Земли, обращает внимание ученых своей массой, эквивалентной восьми массам Земли, и крайне тесной орбитой вокруг более крупного горячего газового гиганта TOI-1408b.

Исследователи были озадачены тем, что TOI-1408c демонстрирует заметную изменчивость в своем орбитальном движении. Малая планета проявляет значительные отклонения во время прохождения перед своей звездой, что выходит за рамки ожидаемого поведения.

Это открытие ставит под сомнение существующие теории о том, как формируются и ведут себя планетные системы. Ученые ожидают, что орбиты планет в стабильных системах будут более предсказуемыми. Однако непредсказуемое поведение TOI-1408c предполагает иное.

Астрономы продолжают изучать TOI-1408c и ее окрестности, надеясь разгадать загадку ее странного орбитального поведения. Это открытие может пролить свет на ранние стадии формирования планетных систем и помочь ученым понять динамику молодых звезд.

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