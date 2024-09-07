Астрономы открыли новую экзопланету, которая демонстрирует крайне необычное орбитальное поведение, бросающее вызов существующим теориям формирования и стабильности планетных систем.

Экзопланета TOI-1408c, расположенная в 455 световых годах от Земли, обращает внимание ученых своей массой, эквивалентной восьми массам Земли, и крайне тесной орбитой вокруг более крупного горячего газового гиганта TOI-1408b.

Исследователи были озадачены тем, что TOI-1408c демонстрирует заметную изменчивость в своем орбитальном движении. Малая планета проявляет значительные отклонения во время прохождения перед своей звездой, что выходит за рамки ожидаемого поведения.

Это открытие ставит под сомнение существующие теории о том, как формируются и ведут себя планетные системы. Ученые ожидают, что орбиты планет в стабильных системах будут более предсказуемыми. Однако непредсказуемое поведение TOI-1408c предполагает иное.

Астрономы продолжают изучать TOI-1408c и ее окрестности, надеясь разгадать загадку ее странного орбитального поведения. Это открытие может пролить свет на ранние стадии формирования планетных систем и помочь ученым понять динамику молодых звезд.