Новое открытие было сделано в образцах лунного грунта, собранных китайской миссией "Чанъэ-5". Ученые обнаружили три крошечные бусины из вулканического стекла, возраст которых, как было установлено, составляет 123 ± 15 миллионов лет. Эта находка переворачивает наше понимание лунной вулканической активности.

Долгое время считалось, что лунный вулканизм прекратился более 2,9-2,8 миллиардов лет назад. Однако анализ известных лунных образцов показал, что вулканизм продолжался до 2 миллиардов лет назад. Тем не менее, никаких доказательств более молодого вулканизма на Луне обнаружено не было.

Новая находка китайских ученых бросила вызов этой теории. Три стеклянные бусины представляют собой неопровержимое доказательство того, что вулканическая активность на Луне продолжалась до позднекоперниковской эпохи (< 0,8 миллиарда лет).

Это открытие имеет огромное значение для понимания лунной истории. Оно предполагает, что лунный вулканизм может длиться намного дольше, чем считалось ранее. Кроме того, находка дает новую информацию о формировании и эволюции Луны.

Открытие также открывает новые возможности для исследования Луны. Изучение вулканического стекла может предоставить важные сведения о химическом составе Луны и ее геологической активности в прошлом.