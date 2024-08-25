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Ученые создали самое тяжелое ядро антиматерии

Это открытие было сделано на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), мощном ускорителе частиц в Брукхейвенской национальной лаборатории.
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Переломный момент наступил в науке о физике частиц, когда международная группа ученых объявила об открытии самого тяжелого ядра антиматерии, когда-либо созданного — антигиперводород-4.

Это новаторское открытие было сделано на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), мощном ускорителе частиц в Брукхейвенской национальной лаборатории. Используя детектор частиц STAR, ученые изучили триллионы столкновений атомных ядер, имитируя условия ранней Вселенной.

Антигиперводород-4 состоит из четырех античастиц: антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона. Он вдвое тяжелее предыдущих созданных ядер антиматерии.

Это открытие стало значительным шагом в фундаментальном исследовании асимметрии между материей и антиматерией. В ранней Вселенной материя и антиматерия должны были быть созданы в равных количествах, но сегодня наблюдаемая Вселенная почти полностью состоит из материи.

Изучение антиматерии может помочь ученым разгадать эту загадку и понять, почему материя преобладает над антиматерией. Открытие антигиперводород-4 предоставляет уникальную возможность исследовать свойства и поведение антиматерии в беспрецедентных деталях.

Ученые надеются использовать антигиперводород-4 для поиска крошечных различий между материей и антиматерией, что может помочь объяснить, почему материя победила антиматерию в ранней Вселенной.

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