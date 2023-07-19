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ВСУ в очередной раз пыталась прощупать оборону Севастополя, атаковав его роем беспилотников. Во время атаки города активировалась система противовоздушной обороны, также был задействован и Черноморский флот, который тоже был атакован. Эту информацию подтвердил в социальных сетях глава города Леонид Развозжаев.

По предварительным данным, в атаке принимали участие минимум 6 летающих беспилотников, которые смогла нейтрализовать российская ПВО. Одновременно было совершено нападение корабли Черноморского флота, находящиеся на внешнем рейде, но уже надводными морскими дронами. Также полёт БПЛА был зафиксирован над морем в районе мыса Херсонес и в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Возможно это были разведывательные аппараты.

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Как сообщается в СМИ, нанести удар беспилотники не успели, в обоих случаях российский войска сработали на опережение. Результатом атаки стали один сбитый над морем украинский БПЛА, ещё 5 были подавлены средствами РЭБ (Радиоэлектронной борьбы, заглушающей приём управляющего сигнала) и скорее всего тоже рухнули в море. Также на внешнем рейде российский флот уничтожил 2 морских дрона. По неподтверждённым данным Крымский мост тоже был атакован беспилотником, только уже подводным.

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Предположительно Крымский мост был атакован британским автономным подводным роботом REMUS 600 с грузом взрывчатки. Поскольку он может передвигаться под водой на глубине до 600 метров и управляется с ноутбука, а запустить его могли с гражданского судна в Черном море. Робот способен проплыть около 70 часов на скорости до 5 узлов. После увеличения грузоподъемности он увеличивает дальность перемещения до 286 морских миль, что равняется почти 500 километрам.

Фотографии английского подводного робота REMUS 600 и карта атак дронов ВСУ на Севастополь

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Отметим, что вероломные атаки на Севастополь Киевский режим проводит регулярно, поскольку украинцы уверены, что Крым является их территорией, поэтому они готовы сделать всё, для "изгнания" с полуострова русских. Хотя в исторических масштабах Крым украинским практически не был.

История Крыма

Теперь рассмотрим краткую историю Крыма, кому в какую историческую эпоху он принадлежал. Крымский полуостров имеет уникальное географическое положение и благоприятные для жизни природные условия, поэтому был заселён людьми ещё с глубокой древности. По информации историков, первые люди поселились там ещё 1,5 миллиона лет назад или даже ещё раньше. Этому способствовало множество пещер и гротов пригодных для проживания древнего человека. Например, в процессе раскопок на территории полуострова было найдено несколько сотен стоянок древних людей, в периодах от раннего палеолита и до энеолита.

Коренным же населением горного Крыма, найденным по первым письменным источникам, стали тавры. А степная территория Крыма и всё Северное Причерноморье входили в состав Скифии. Позднее, примерно в 7 веке до нашей эры стартовала греческая колонизация Северного Причерноморья и Крыма. Тогда же на Керченском полуострове и Тамани появилось Боспорское царство. Потом Причерноморье и Крым входили в состав Римской империи, было это с середины 1 века по начало 4 века нашей эры. В 3 веке в Крым успевают вторгнуться готы, добавив свои гены местному населению. В 4 веке произошло разделение Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую), и в состав последней входила южная часть Таврики. Херсонес (который позднее стали называть Херсоном) становится главной византийской базой на полуострове. Под конец 4 века в Крыму появляются очередные завоеватели хазары.

В 60-х годах 10 века хазары терпят поражение от киевскго князя Святослава Игоревича. А в 988 - 989 годах киевский князь Владимир захватывает Херсон (Корсунь), где и принимает Христианскую веру. В 11 веке восточная часть Крыма входит в состав русского Тмутараканского княжества. С конца 11 века в степной части Крыма поселились тюркские кочевники половцы. С середины 13 века степной Крым становится частью Золотой Орды (по неофициальной истории Тартарии). А южный берег Крыма в связи с ослаблением Византии занимают генуэзские колонии, после чего, в центре полуострова образовалось православное княжество Феодоро.

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В середине 15 века распадается Золотая Орда, и в Крыму появляется Крымское ханство. В 1475 году турки завоёвывают приморские города и горную часть Крыма, вошедшие в состав Османской империи. Остальная земля полуострова принадлежала Крымскому ханству, которое стало вассалом Османской империи. Но почему-то Турция не считает Крым своей территорией... Согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, заключённому в 1774 году, после Русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов, Турция и Россия соглашались не вмешиваться в политику Крымского ханства.

В 1783 году Крымский полуостров становится частью Российской империи. На нём организовали Таврическую область, позднее названную Таврической губернией. С 5 октября 1853 года по 30 марта 1856 года Крым становится театром боевых действий Восточной (Крымской) войны. Во время которой Российская империя сражалась против коалиции Британии, Франции, Османской империи и Сардинского королевства. А в период Гражданской войны в России 1917 - 1922 годов Крымский полуостров становится последним оплотом Белого движения.

При СССР Крымская АССР входила в состав Советского Союза (РСФСР), а после депортации крымских татар в 1944 году, её преобразовывают в Крымскую область, уже в 1945 году. В 1954 году Крым передаётся Украинской ССР (25 января 1954 на заседании Президиума ЦК КПСС, прошедшем под руководством Г. М. Маленкова, страной тогда официально правил Никита Сергеевич Хрущёв). После развала СССР американскими спецслужбами в 1991 году, Автономная Республика Крым становится частью Украины, которую активно берут в оборот те же американские спецслужбы, финансируя её майданы и подготовку агрессии, направленной на Донбасс и Россию.

А 18 марта 2014 года Крым возвращается в состав России, после проведения Общекрымского референдума. Это событие стало известно, как «Крымская весна».

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Выводы

Отсюда можно сделать два основных вывода. Первый, Крым принадлежал России гораздо дольше, чем Украине. И второе, Хрущёв дважды был руководителем Украины (апрель 1938 - 22 марта 1947) и (26 декабря 1947 - 18 декабря 1949), поэтому вероятно имел там свои интересы и был подкуплен местными элитами. А это означает, что его передача Украине была незаконной.

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