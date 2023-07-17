Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2

Недавно на Украине появились шведские танки Stridsvagn 122. Выясним, насколько они являются вундервафлей и в чём их слабые стороны в условиях СВО.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Украинское контрнаступление с самого начала пошло наперекосяк. Например, в начале июля 2023 года под Кременной российские войска уничтожили шведскую БМП SV9040, только недавно переданную СВУ. Также ожидается, что Украина скоро получит шведские САУ Archer калибром 155 мм, но наверняка в таком количестве, чтобы они точно не смогли переломить ситуацию на фронте. А недавно на одном из видео с украинской территории в кадр попали и шведские танки Stridsvagn 122. Напомню, что Швеция на протяжении всей своей истории периодически воевала с Россией, поэтому не упустит возможности лишний раз ей насолить.

Шведская БМП SV9040 с картонной бронёй

реклама

Рассмотрим, насколько они опасны в реальном бою. Шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122 или Leopard 2S) являются улучшенной модификацией немецкого Leopard 2A5. Например, шведская версия получила более толстую броню в лобовой проекции, плюс на нём ощутимо усилена защита люков и крыши башни. А эти факторы как раз актуальны для украинских танкистов, поскольку российская артиллерия буквально проламывают крыши немецким танкам Leopard 2A4, используемых ВСУ, что уже было показано на видео в социальных сетях. Поэтому с технической точки зрения Strv 122 стал наиболее защищенным западным танком на вооружении украинской армии. Поскольку ему уступают даже немецкие Leopard 2A6, уже успевшие стать трофеями российских войск.
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122 или Leopard 2S)

Также сообщается, что шведские Stridsvagn 122 не только улучшены в плане брони, но и имеют камуфляжные комплекты Barracuda (аналогичные российским КССЗ (Комплекс средств снижения заметности) «Накидка» на Т-90М). Они ощутимо снижают видимость противником тяжёлого танка в тепловом и радиолокационном диапазонах. Аналогичную защитную маскировку получили и поступившие на Украину БМП CV9040. Согласно заявлению правительство Швеции, они отправили Украине 10 единиц Strv 122 из 120 состоящих на вооружении у собственной армии.

реклама

КССЗ «Накидка» является российским комплектом для камуфляжной защиты бронетехники от обнаружения войсковой разведкой и наведения высокоточного оружия. Он состоит из специального синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. При этом его температура соответствует температуре окружающего воздуха, делая технику менее заметной для средств обнаружения противника. Российский комплект защиты для танка состоит из десятка деталей, подогнанных по габаритам основных его элементов: башни, лобового листа, крыши моторного отсека и остальных поверхностей. По результатам испытаний и информации от производителя, «Накидка» примерно в 2-3 раза снижает шанс обнаружения танка инфракрасными головками самонаведения. А радиолокационная заметность боевой машины снижается во всех диапазонах до 6 раз. Для техники противника танк с «Накидкой» в радиотепловом диапазоне на экране оператора практически сливается с фоном.

А теперь самое интересное. Поскольку западные страны больше полувека не воевали с достойным противником, то их танки получили довольно слабое горизонтальное бронирование крыши башни и МТО (Моторно-трансмиссионного отделения). Поэтому на их крыши опасно устанавливать блоки динамической защиты, которые могут банально проломить броню собственного танка. Напомним, что динамическая защита взрывается при попадании в неё снаряда, снижая его энергию удара и изменяя траекторию его движения.

А в зоне СВО большинство украинских танков уничтожаются попаданиями сверху, а не в лоб или в борт. И в итоге усиленная лобовая броня Stridsvagn 122 становится практически бесполезной. Доктрина Запада диктует мобильную войну, которая сказалась почти на полном отсутствии у блока НАТО действительно тяжёлых танков. Поэтому российский ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) «Корнет» гарантированно пробивает как обычную, так и усиленную броню западных танков. И зная это, западные страны почти не производят новых полноценных тяжёлых танков, а лишь модернизируют уже имеющиеся. А их бронирование не сильно превосходить защиту их же БМП (Боевых машин пехоты).

Отсюда и большие потери западной бронетехники в результате 40 дневного контрнаступления. Первой причиной стало отсутствие поддержки авиации, ввиду её отсутствия. А второй картонное бронирование танков и БМП, по факту защищающие экипаж и десант лишь от стрелкового оружия. Большинство мин ещё советского производства также легко вскрывает западную бронетехнику, поэтому противоминное бронирование там только на бумаге.

реклама

В комментариях напишите своё мнение по этому поводу. Согласны ли вы, что западные союзники нагло подставляют украинских военных на верную смерть?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

украина сво всу нато танки leopard швеция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
59
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
84
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
83

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 59

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
52
Западная пресса: Украина только за первые две недели наступления потеряла 20 % предназначенной для него военной техники
12
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
14
Ходаковский: Продолжая так наступать, противник обнаружит острый дефицит больничных коек и кладбищ
5
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
2
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
+
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
4
Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
2
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
8
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
8
Бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ с "Крапивой" и возможностью ведения сетецентрического боя
4
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
9
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
16
Lenovo представила минималистичную RTX 4060 Mini-ITX: в комплекте с ПК она будет стоить $896
+
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
4
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Активация E-ядер в процессорах Intel поднимает частоту кадров в играх до двух и более раз
45
Минск представил "дорожную карту" по ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, начавшей подготовку ВС РБ
+

Популярные статьи

ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
95
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
79
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
7
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
55
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Насколько опасно доверять пропаганде
77
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Словакия заменяет переданную ВСУ советскую технику американскими бронеавтомобилями Oshkosh L-ATV
2
Ретродропы: как на них зарабатывают миллионы рублей и даже долларов
2

Сейчас обсуждают

PalPaly4
00:20
Я бы сказал без советских инженеров нихрена не смогли бы. Ибо большая часть вооружения либо из СССР, либо модернизация советской техники (разной степени)
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
Nicetas
00:17
Что за идиотский вывод в предложении, начинающемся с "Очевидно"?! Полностью помоечная статья!
Активация E-ядер в процессорах Intel поднимает частоту кадров в играх до двух и более раз
Anatoliy Seryakov
00:12
Ходаковский правильно делает: "Проси лошадь - получишь хотя бы осла". Лишними "Ланцеты" не окажутся, нам еще в Европе предстоит работать.
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
Гоогле Гооглев
00:11
Так у сша уже есть такое оружие, иначе как, объяснить помешательство страны Украины
Почему Вашингтон раскручивает тему возможного создания Пекином «неврологического оружия»
Nicetas
00:10
Ты глупенький, или просто набрасываешь? Если наступающий не имеет успеха, то это не означает наступления его противника.
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
for2ne
00:03
Да он через нейросеть всё это говно пишет и вываливает сюда.
Мои впечатления от игры Dark Souls 3. Часть 2
Евгений Анохин
23:59
Ну все теперь Марс наш!
Бойцы ВСУ провели эффектное разминирование с помощью дрона, но есть нюанс
Виктор Байкин
23:58
Я не верю путину. Но тебе и твоему езеле я не верю ещё больше. А если уж я не верю твоему зеле. То насколько надо быть опушенным и недоразвитым петушарой, что бы верить зеле!?
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Виктор Байкин
23:57
Если противник, успеха не имеет. Тогда мы успех имеем и наступаем? Харьков наверное уже наш?
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Виктор Байкин
23:55
Тогда почему. Пригожинские продолжают воевать за Россию. А ты при любом предложении мобилизоваться. Сваливаешь? Предатель как раз ты!
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем