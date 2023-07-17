За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Украинское контрнаступление с самого начала пошло наперекосяк. Например, в начале июля 2023 года под Кременной российские войска уничтожили шведскую БМП SV9040, только недавно переданную СВУ. Также ожидается, что Украина скоро получит шведские САУ Archer калибром 155 мм, но наверняка в таком количестве, чтобы они точно не смогли переломить ситуацию на фронте. А недавно на одном из видео с украинской территории в кадр попали и шведские танки Stridsvagn 122. Напомню, что Швеция на протяжении всей своей истории периодически воевала с Россией, поэтому не упустит возможности лишний раз ей насолить.

Шведская БМП SV9040 с картонной бронёй

реклама

Рассмотрим, насколько они опасны в реальном бою. Шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122 или Leopard 2S) являются улучшенной модификацией немецкого Leopard 2A5. Например, шведская версия получила более толстую броню в лобовой проекции, плюс на нём ощутимо усилена защита люков и крыши башни. А эти факторы как раз актуальны для украинских танкистов, поскольку российская артиллерия буквально проламывают крыши немецким танкам Leopard 2A4, используемых ВСУ, что уже было показано на видео в социальных сетях. Поэтому с технической точки зрения Strv 122 стал наиболее защищенным западным танком на вооружении украинской армии. Поскольку ему уступают даже немецкие Leopard 2A6, уже успевшие стать трофеями российских войск.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122 или Leopard 2S)

Также сообщается, что шведские Stridsvagn 122 не только улучшены в плане брони, но и имеют камуфляжные комплекты Barracuda (аналогичные российским КССЗ (Комплекс средств снижения заметности) «Накидка» на Т-90М). Они ощутимо снижают видимость противником тяжёлого танка в тепловом и радиолокационном диапазонах. Аналогичную защитную маскировку получили и поступившие на Украину БМП CV9040. Согласно заявлению правительство Швеции, они отправили Украине 10 единиц Strv 122 из 120 состоящих на вооружении у собственной армии.

реклама

КССЗ «Накидка» является российским комплектом для камуфляжной защиты бронетехники от обнаружения войсковой разведкой и наведения высокоточного оружия. Он состоит из специального синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. При этом его температура соответствует температуре окружающего воздуха, делая технику менее заметной для средств обнаружения противника. Российский комплект защиты для танка состоит из десятка деталей, подогнанных по габаритам основных его элементов: башни, лобового листа, крыши моторного отсека и остальных поверхностей. По результатам испытаний и информации от производителя, «Накидка» примерно в 2-3 раза снижает шанс обнаружения танка инфракрасными головками самонаведения. А радиолокационная заметность боевой машины снижается во всех диапазонах до 6 раз. Для техники противника танк с «Накидкой» в радиотепловом диапазоне на экране оператора практически сливается с фоном.

А теперь самое интересное. Поскольку западные страны больше полувека не воевали с достойным противником, то их танки получили довольно слабое горизонтальное бронирование крыши башни и МТО (Моторно-трансмиссионного отделения). Поэтому на их крыши опасно устанавливать блоки динамической защиты, которые могут банально проломить броню собственного танка. Напомним, что динамическая защита взрывается при попадании в неё снаряда, снижая его энергию удара и изменяя траекторию его движения.

А в зоне СВО большинство украинских танков уничтожаются попаданиями сверху, а не в лоб или в борт. И в итоге усиленная лобовая броня Stridsvagn 122 становится практически бесполезной. Доктрина Запада диктует мобильную войну, которая сказалась почти на полном отсутствии у блока НАТО действительно тяжёлых танков. Поэтому российский ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) «Корнет» гарантированно пробивает как обычную, так и усиленную броню западных танков. И зная это, западные страны почти не производят новых полноценных тяжёлых танков, а лишь модернизируют уже имеющиеся. А их бронирование не сильно превосходить защиту их же БМП (Боевых машин пехоты).

Отсюда и большие потери западной бронетехники в результате 40 дневного контрнаступления. Первой причиной стало отсутствие поддержки авиации, ввиду её отсутствия. А второй картонное бронирование танков и БМП, по факту защищающие экипаж и десант лишь от стрелкового оружия. Большинство мин ещё советского производства также легко вскрывает западную бронетехнику, поэтому противоминное бронирование там только на бумаге.

реклама

В комментариях напишите своё мнение по этому поводу. Согласны ли вы, что западные союзники нагло подставляют украинских военных на верную смерть?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).