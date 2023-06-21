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Это логическое продолжение прошлой статьи «Вышел новый ролик игры «Смута», посвящённый локациям Нижнего Новгорода (часть 1)» (ссылка кликабельна).

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Несмотря на освобождение Москвы и взятие Арзамаса, до наступления мира было ещё далеко. Поскольку в то же самое время главные силы Шуйского терпят поражение от вторгшихся в Россию польско-литовских захватчиков в битве при Клушине. После чего царь Василий отрекается от престола. А продажная боярская дума, долго выбирала между жалованьем от Речи Посполитой и Лжедмитрия. В итоге дума пригласила на русский престол наследника польской короны королевича Владислава. В столицу он пришёл вместе с своим войском.





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В начале 1611 года в Рязани было организовано первое ополчение для борьбы с поляками. В нём важную роль опять же сыграл Нижний Новгород. Выяснилось, что польский король Сигизмунд III решил игнорировать договор о приглашении Владислава, и сам занять российский престол. После этой новости нижегородцы поддерживают созыв ополчения для освобождения Москвы. В январе 1611 года от лица городового совета Нижнего Новгорода отправляются грамоты в Кострому, Галич, Вологду, Рязань и остальные города с просьбой прислать своих представителей для формирования ополчения против интервентов. А в конце января, в Нижнем Новгороде получают грамоту от патриарха Гермогена (написавшего из контролируемой поляками Москвы), в которой он призывает организовать ополчение для освобождения столицы. Одновременно с ней приходит аналогичная грамота из Рязани. Вскоре Нижний Новгород уже отправляет первые военные отряды в состав формируемого ополчения.





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Но первое ополчение было развалено продажными казаками (видимо подкупленными поляками), которые развязали конфликт с российским дворянством. В итоге казаки убивают предводителя дворян Прокопия Ляпунова, после чего дворянские отряды спешно покидают подмосковный лагерь. Нижегородцы также в августе - сентябре 1611 года возвращаются домой.

В стране сложилась крайне тяжёлая ситуация, как такового самостоятельного государства на тот момент уже не существовало. Смоленск и Москва были под контролем поляков, Новгород контролировали шведы, а по всей остальной стране процветала полнейшая анархия и безвластие, везде рыскали шайки разбойников, и воинские отряды (польско-литовские и казачьи), которые убивали мирных людей просто от скуки.

В это сложное время на первый план снова выходит Нижний Новгород. Организатором второго ополчения становится представитель посадского населения Кузьма Минин. Ориентировочно 1 сентября 1611 года Кузьма Минин избирается земским старостой в Нижнем Новгороде. Это условная дата, но сам факт избрания на эту должность говорит о его авторитете среди горожан и выдающихся организаторских способностях. Поскольку должность земского старосты была не только выборной, но и весьма сложной. Земский староста занимался организационными вопросами посадского населения. Например, он распределял лавочные места на торгу, решал различные конфликты, занимался распределением и сбором налогов, что было самым сложным. Поэтому на эту должность случайные люди не попадали.

Планы Нижнего Новгорода (слева) и Москвы (справа)

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Историкам пока неизвестны ни точные даты, ни содержание первых выступлений Кузьмы Минина. Некоторые считают, что он агитировал народ браться за оружие и идти освобождать Москву, но это было не так. На самом деле Кузьма Минин, действовал строго в рамках своих полномочий, и просто предложил своим избирателям собирать деньги на организацию ополчения. Поскольку любая война - это прежде всего вопросы жалования войск и их снабжения, а без денег, на голом энтузиазме, опытные воины в бой не пойдут. Кузьма Минин справедливо считал, что воевать должны дворяне (при поддержке наёмников и народного ополчения), а купцы, посадское население и крестьяне должны их обеспечивать провизией и финансировать.

Константин Маковский в 1896 году написал свою знаменитую картину «Воззвание Минина к народу» (на которой Кузьма Минин на площади Нижнего Новгорода призывает горожан к пожертвованиям на нужды ополчения). На картине Минин стоит посреди толпы и активно жестикулируя руками, призывает нижегородцев финансировать ополчение. Но на самом деле, это было лишь одной из стадий подготовки. Поскольку подобное предложение сначала обсуждалось с небольшой группой единомышленников, затем с посадским населением (торговцами и ремесленниками) и городскими властями.

Картина Константина Маковского «Воззвание Минина к народу» (слева), и изображение Минина на ней (справа)

Интересным историческим фактом стало самое раннее произведение, в котором упоминалась инициатива Кузьмы Минина, «Повесть о победах Московского государства» (датировано примерно 1620 - 1630-ми годами). В нём вовсе не упоминается об идее освобождения Москвы, а описывается предложение пригласить служилых людей для защиты города и окрестных земель от оккупантов. Поэтому согласно мнению некоторых современных учёных, изначально идея Кузьмы Минина состояла в создании отрядов самообороны для защиты Нижнего Новгорода. А освобождать Москву они решили уже позднее, когда задумались над тем, что они будут делать дальше. Дело в том, что содержание войска удовольствие очень дорогое, и финансировать его на постоянной основе может только государство или церковь. Поэтому без освобождения столицы, у организаторов ополчения банально закончатся деньги, что лишь отсрочит их разграбление. Чем бы обязательно воспользовались польско-литовские захватчики.

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Кузьма Минин смог растолковать всем слоям населения, что они теперь в одной лодке, и в случае дальнейшего укрепления польско-литовских захватчиков по всей стране, их ждут тяжёлые времена. Например, их богатый город разграбят, а жён и детей уведут в рабство. Население прониклось доводами земского старосты, и он был назначен сборщиком чрезвычайного налога, ставшего уже обязательным. Недовольных конечно хватало, но стоя перед выбором потери всего (включая саму жизнь) и большого налога, после которого ещё были шансы разбогатеть (что позднее и происходило весь 17 век), они выбрали второе.

И первыми нанятыми наёмниками становятся смоленские дворяне, ставшие в итоге первоначальным ядром ополчения. Откуда они взялись в Нижегородском крае, тоже интересная история. На тот момент в стране творилась полная неразбериха, так 3 июня 1611 года после 20-месячной осады поляками был взят Смоленск. Также они захватили и все прилегающие земли, а местные служилые люди были вынуждены организованно отступить к Москве. В столице руководитель первого земского ополчения князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, считавший себя законным правителем России (после отречения от престола Василия Шуйского), распределил между дворянами поместья в Арзамасском уезде, вместо утраченных ими на родине. Но арзамасцы на это сильно расстроились и отказавшись делиться своими землями, устроили вооружённое сопротивление. Смоляне не знали, с какой стороны им подступиться к хорошо укреплённым позициям противника, поэтому участвовали только в небольших стычках. В этот наиболее подходящий момент, Кузьма Минин и предложил смолянам наняться в набиравшее силу ополчение, на что те конечно же согласились.





Другим важным моментом в организации ополчения стало приглашение его второго лидера, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Это прежде всего было связано с низким сословным происхождением Минина, который формально мог финансировать ополчение, но не мог им руководить. Поскольку даже очень одарённый простолюдин, не мог командовать дворянами, составлявшими костяк ополчения. А князь идеально подходил для роли командира, ввиду своего высокого статуса и чина стольника, полученного еще до начала Смуты, во время правления царя Бориса Годунова. Также Пожарский верно служил царю Василию Шуйскому, которого поддерживали нижегородцы. Князь имел безупречную репутацию настоящего патриота, не запятнавшего себя (в отличие от многих дворян), службой ни Тушинскому вору, ни полякам. Плюс князь активно участвовал в неудавшемся освобождении Москвы в марте 1611 года.

В России стольником был дворцовый, а затем придворный чин. Изначально, ещё в Древней Руси это был придворный, прислуживавший князьям и царям за столом во время торжественных трапез, а также сопровождавший их в официальных поездках.

В феврале 1612 года в Нижнем Новгороде был организован новый орган государственной власти, названный «Совет всея земли». Его решения были поддержаны Казанью, Костромой и Ярославлем, объединив все поволжские города.





Формирование ополчения оказалось длительным и сложным процессом, поэтому лишь начальный его этап прошёл в Нижнем Новгороде. Примерно в конце февраля - начале марта основные силы ополчения выступили в поход из Нижнего Новгорода по Волге до Ярославля. Это стало необходимостью для сбора максимально большого войска, поскольку под Москвой оставались стоять лагеря предавших Россию казаков (которые воевали за того, кто больше заплатит). А в самой столице стоял польско-литовский гарнизон. Поэтому для второго ополчения было важно подойти под стены Москвы монолитной силой и при этом разбить отряды казачьих банд (занявшие соседние города и грабившие проходящих поблизости торговцев), чтобы не попасть в окружение. Банды казаков и их убежища будут тоже представлены в игре. Большую помощь ополчению оказали северные уезды России, до которых ещё не успела докатиться сама Смута, но вести о её зверствах уже успели дойти. Туда с целью грабежа уже отправились отряды подмосковных казаков, которые были благополучно вырезаны вовремя подоспевшими отрядами ополчения. Противостояние с казаками началось с обороны Ярославля, занимавшего важную позицию на пути в северные земли. Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович Пожарский грамотно организовали оборону Ярославля и окрестных земель, не дав обезумившим от вседозволенности казакам разорить северные территории страны. Взамен ополчение получило помощь людьми и финансами от благодарного населения.

Путь формирования ополчения (слева) и силы польско-литовских интервентов (справа)



Уже в Ярославле происходит окончательное формирование ополчения. И до избрания нового царя, «Совет всея земли» становится реальным (а не формальным, как ранее) временным правительством России. Также в Ярославле был составлен детальный план действий. По нему нужно было разбить интервентов, освободить Москву, созвать Земский собор и на нём решить вопрос о престолонаследии. Именно из Ярославля посылались войска в окрестные города для зачистки их от отрядов предавший Россию казаков, в период Смуты ставших шайками обычных бандитов. Видимо поэтому позднее казаков начинают селить на границе страны, чтобы те выполняли роль пограничных войск и не грабили простой народ.

В конце июля 1612 года ополчение окончательно сформировалось и выступило к столице из Ярославля. Оказавшись под её стенами 20 августа. Время похода было выбрано грамотно, поскольку ополчение всего на сутки опередило войско литовского гетмана Яна Кароля Ходкевича, спешившего с обозами на помощь осажденному польскому гарнизону. В течение пяти часов ополченцы доблестно сдерживали натиск противника, рвавшегося ко стенам Кремля, до которого оставалось всего около пары километров. Но под конец сражения ополченцы были вынуждены отступить для перегруппировки своих сил. Положение спас Кузьма Минин, показавший себя выдающимся военачальником. Он возглавил стремительную ночную атаку, в результате которой противник спешно отступил, а сам Кузьма был ранен. Утром остатки обескровленного войска гетмана отступили в сторону Можайска, а затем к границе. С этого времени судьба польского гарнизона в Москве была предрешена.

Скриншоты из сырой версии игры, финальная картинка обещает быть ещё более красивой

Участие в освобождении Москвы положительно сказалось на судьбе Нижнего Новгорода, сохранившего своё высокое положение среди русских городов. В итоге остаток 17 века становится золотым веком для Нижнего (как его кратко называли в народе), в котором процветает каменная архитектура (что было редкостью в ту эпоху). Одновременно процветает и весь регион, включая крупные торгово-промысловые села (Павлово, Лысково, Мурашкино, Ворсма), которые активно развиваются и обретают известность по всей стране. В это период появляется одна из крупнейших ярмарок в России 17-18 веков, ярмарка у стен Макарьевского монастыря.

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