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Ранее стало известно, что российская студия Cyberia Nova уже больше года занимается разработкой ролевого экшена «Смута», на который получила финансирование от государства в размере 260 миллионов рублей. Разработчики игры относительно недавно стали выкладывать новую информацию по своему проекту, хотя впервые упомянули о нём в своей группе в ВК ещё в июле 2022 года (ссылка кликабельна). Сюжет игры строится вокруг Смутного времени начала 17 века, и истории боярина, принимавшего активное участие в тех событиях. Основой для игры послужил роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". А геймерам предстоит играть за князя Юрия Милославского, выполняя различные квесты, включая стелс-миссии, развивать навыки персонажа и продвигаться по сюжетной линии.

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Сначала посмотрим относительно свежий ролик в 4К разрешении, на котором видна детализация одной из локаций и сцена осады крепости с поджиганием крепостной стены. Архитектура и одежда того времени переданы весьма реалистично. Не хватает лишь мимики на лицах персонажей.

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Давайте оценим самое свежее видео, с игровыми локациями Нижнего Новгорода периода начала 17 века.

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Также рассмотрим видео с подборкой подробностей по игре «Смута», включающими геймплейные кадры.

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А теперь перейдём к официальной истории России той эпохи. Поскольку информации оказалось много, статья будет в двух частях. Продолжение выйдет в ближайшее время.

Как нижегородцы спасли Россию во время Смуты

Долгие годы Нижний Новгород был мощной, хорошо укреплённой военной базой, начиная со дня своего основания и до взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году (которое стало очень важным событием для всего региона). Но после этого успеха ещё продолжалась война за земли Казанского ханства, которая шла довольно долго, плюс периодически вспыхивали восстания на уже захваченных территориях. Боевые действия негативно отражались на Нижегородском регионе, на который регулярно нападали новые подданные российского царя.

Но несмотря на долгую войну, оно того стоило, и теперь всё население побережья реки Волги присягнуло московскому государю. Произошло это примерно в 50-е годы 16 века и серьёзно повлияло на экономику страны. Например, с конца 1550-х годов активно растёт торговля между Россией и Европой, больше всего с Англией, через Белое море. В связи с этим расширяются транзитные города от Белого моря до Москвы: Холмогоры, Вологда, Ярославль. И в этот же период активно используется Волжский торговый путь, также при помощи англичан.

Через Волгу территория России позволяла торговать Европе с восточным миром. Открывая доступ к Каспийскому морю, Персии, и государствам Средней Азии, и даже в Китай. Это позволяло обмениваться не только редкими товарами и предметами роскоши, но обычными продуктами питания, например, рыбой, солью и хлебом (зерном). Этот торговый путь играл важную роль в экономике государства.

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После взятия Казани и Астрахани торговля России с Европой и Азией стремительно набирала обороты. Например, весной 1558 года английский посол Дженкинсон плыл вниз по Волге из Нижнего Новгорода в составе огромного каравана, состоящего из 500 больших судов. Для защиты караванов и пополнения провизии на кораблях, в 80-90-е годы возводятся крепости в Казанском ханстве и основываются новые города по Волге: Самара, Царицын, Саратов. Это стабилизировало ситуацию в регионе, защищая местное население и торговцев от остатков агрессивного Казанского ханства, и казаков (которые прятались по пещерам и лесным лагерям, тоже представленным в игре). На этом фоне процветает экономика Нижнего Новгорода, который имел выгодное географические положение. Город быстро развивается и растёт. К началу 17 века Нижний Новгород по уровню экономики и численности населения занимает от 3 до 6 места в стране (сейчас он на 6 шестом месте). На первом месте была Москва. Также в число крупнейших российских городов стали входить Ярославль и Казань, расположенные на берегах Волги. Они также активно развиваются весь 17 век.

Все эти факторы в итоге определили позицию Нижнего Новгорода в Смутное время, когда город сыграл решающую роль в формировании второго земского ополчения, освободившего Москву. Единства среди горожан в те годы изначально не наблюдалось, так его дворянство в период Смуты колебалось кому служить, а позиция посадского населения оставалась достаточно стабильной (поэтому формирование ополчения началось именно со сплочённости простых людей).

Начало Смуты, связанное с неожиданным появлением и воцарением Лжедмитрия I, обошло этот регион стороной. Но ситуация переменилась после убийства первого самозванца и воцарения князя Василия Ивановича Шуйского, спешно выдвинутого боярами без созыва представителей всей земли. В ответ многие регионы отказались признать власть нового «боярского» царя.

В те годы было ощутимое похолодание климата (что будет показано в игре) и снижение урожайности, начинался голод и болезни. Уже тогда часть населения взялась за оружие, недовольные феодальным гнётом, голодом и боярской политикой, возникло восстание Болотникова (крупное крестьянское, казацкое и дворянское восстание 1606 - 1607 годов). В итоге всех недовольных начал притягивать Лжедмитрий II, засевший в Тушине. В результате по всей стране началась масштабная гражданская война.

Сразу разберёмся, почему боярами был избран царём именно Василий Иванович Шуйский. Он кстати, тоже был связан с нижегородским регионом. Он не просто соответствовал политическим интересам дворянства и должен был отстаивать их позиции, но и имел весомые права на престол. Поскольку после того, как пресеклась династия московских Рюриковичей, по поколенно-родовому счёту по старшинству лидировала именно суздальская ветвь. Она была представлена князьями Шуйскими, а среди них самым старшим был Василий Иванович. Эта суздальская династия раньше правила в Нижнем Новгороде. А Василий Иванович Шуйский был праправнуком Василия Юрьевича Шуйского, восстановившего независимость Нижегородского княжества в середине 15 века. А тот был правнуком Дмитрия Константиновича Нижегородского, во время правления которого Нижегородское княжество достигло пика своего расцвета, и даже боролось с Москвой за звание столицы, но проиграло. И вот потомок нижегородских великих князей всё же становится государем, но не Нижегородского царства, а Московского.

В Нижнем Новгороде поддерживали московского царя, а в соседних уездных центрах (Балахне и Арзамасе) Лжедмитрия II. В итоге начались ожесточённые боевые действия. Также против Василия Шуйского были поволжские народы (татары, чуваши, марийцы). Даже некоторые представители нижегородского дворянства присягнули Лжедмитрию II. Что привело осенью 1608 года к блокаде Нижнего Новгорода. Из Балахны сторонники Лжедмитрия II (называемого также Тушинским вором) направили новгородцам ультиматум с требованием присягнуть царю Дмитрию.

Ситуация осложнялась ещё одним фактом. Ещё весной 1606 года с целью наведения порядка в низовьях Волги, туда отправили войско под командованием боярина Фёдора Ивановича Шереметева. И его значительную часть составило нижегородское дворянство. К моменту блокады Нижнего Новгорода войско уже было отозвано назад и шло на помощь Шуйскому, который не справлялся с ситуацией. Но восстать успело всё Поволжье, и Шереметев продвигался очень медленно, с тяжёлыми боями.

Общая проблема помогла нижегородцам сплотиться. Так для управления городом и уездом создаётся новый управленческий орган, названный городовым советом. В него входили представители администрации (воеводы и дьяк), духовенства, дворянства, а также от служилых людей (стрельцов, пушкарей, служилых иноземцев), и представители посадского населения. Единогласно они решили не сдаваться и продолжать сопротивление.

В ноябре 1608 года из Балахны начинаются нападения на Нижний Новгород, которые были успешно отражены. Нижегородцы развивают свой успех, поставив во главе войска второго нижегородского воеводу Андрея Семёновича Алябьева. Он успешно разбивает несколько отрядов тушинцев на разных направлениях, и даже выходит за пределы Нижегородского уезда. Так на верность Василию Шуйскому присягает город Гороховец. Затем нижегородцы доходят до Мурома, в котором жители поднимают восстание против обосновавшихся там сторонников Лжедмитрия II и открывают войскам ворота. После чего Муромский уезд тоже присягает царю Василию. Аналогичная ситуация повторяется с городами Владимир и Юрьевец. И только в конце мая 1609 года большое войско Шереметева добирается до Нижнего Новгорода и помогает очистить весь регион от сторонников Тушинского вора.

Интересным фактом стало переплетение государственных интересов с личными. Например, Фёдор Иванович Шереметев намеренно задержался в Нижнем Новгороде, хотя его с нетерпением ждал в Москве царь Василий Шуйский. Придя в Нижний Новгород ещё в конце мая, к Москве он выдвинулся лишь в июле. Причиной стало наличие у него значительной вотчины в Нижегородском уезде, в котором он был кровно заинтересован навести полный порядок.

К марту 1610 года данное войско, соединилось с шедшими от Новгорода Великого войсками Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и со шведами, приглашёнными Василием Шуйским. После чего объединённая армия вступает в столицу. Это был первый случай, когда нижегородцы приняли участие в освобождении Москвы, больше года блокированной сторонниками Лжедмитрия II.

В это время ситуация в Нижегородском регионе, всё равно оставалась сложной. Сторонники Лжедмитрия II из Арзамаса снова активизировались и в апреле - мае 1610 года осадили Нижний Новгород. Власти которого запросили помощи у Москвы. Столица прислала войско, в которое вошли нижегородцы, освободившиеся после снятия блокады с Москвы. В итоге, в середине июня 1610 года Арзамас был взят штурмом, и последние сторонники тушинского вора были разгромлены.

Большое значение сыграла надежда на стабильность при правлении Василия Шуйского. Поскольку сторонники Лжедмитрия II этой надежды не давали совершенно, а наоборот настраивали местное население против себя. Например, отряды, посланные Лжедмитрием II собирать налоги, занимались мародёрством и убийством всех несогласных, отбирая у населения последние продукты питания. Поэтому почти все нижегородцы признавали царём Василия Шуйского.

В качестве бонуса посмотрим дневник разработчиков игры.





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