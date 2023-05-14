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Это логическое продолжение статьи «Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов» (ссылка кликабельна).

Новые принципы построения боевого флота США

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Уже многие столетия морские торговые пути приносят хороший доход государствам их контролирующим. Поэтому в планах военного командования США, кроме большого количества военных баз, разбросанных по всему миру (а их более тысячи), также полный контроль самих морей и океанов. По мнению руководства Пентагона, воздушное пространство всего мира они уже давно контролируют, хотя на самом деле тут можно поспорить, а теперь пора уже заняться водной гладью и подводным миром.

Беспилотник Sea Hunter Sea Hawk, он же Global Hawk MQ-8B Fire Scout MQ–9 Sea Guardian





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Это были не пустые обещания, так в 2021 году американский флот проводит свои первые морские учения с широким применением беспилотников различных модификаций. Хоть по масштабам это была скорее отработка совместных действий группой дронов при содействии и контроле боевого флота. Так роль «Большой мамы» досталась известному эсминцу USS Michael Monsoor класса Zumwalt, с него координировалась работа беспилотников Sea Hunter и Sea Hawk на воде и MQ-8B Fire Scout и MQ–9 Sea Guardian в воздухе. Согласно официальным отчётам, манёвры прошли успешно.

Эсминец USS Michael Monsoor класса Zumwalt

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Немного подробнее рассмотрим эсминцы класса Zumwalt, поскольку они того определённо стоят (один корабль обошёлся американским налогоплательщикам в 4,4 миллиарда долларов). Эсминцы данного класса разрабатывались для поражения наземных сил противника, огневой поддержки с моря высадки морского десанта, и противодействию авиации противника. Особенностью корабля стала почти полная автоматизация, что позволило сократить экипаж до 140 человек. Изначально планировалось построить 32 таких эсминца, но удовольствие оказалось слишком дорогим даже для США. В итоге было создано всего 3 судна.

Надстройка «Замволта». Под внешней облицовкой видны щиты из пробкового дерева для теплоизоляции конструкции Наземные испытания AGS





На вооружении эсминца класса USS Zumwalt состоят:

80 крылатых ракет «Томагавк»;

2 АУ (артиллерийских установки) AGS калибра 155-мм;

2 АУ Mk.46 калибра 30-мм;

RIM-162 ESSM (зенитная ракета класса «корабль-воздух» средней дальности, оснащённая полуактивной радиолокационной головкой самонаведения), количество ракет неизвестно;

противолодочная ракета RUM-139 VL-Asroc, количество ракет неизвестно;

вертолёт SH-60 LAMPS (Seahawk, читается как «Си хоук», в переводе с английского «морской ястреб») - американский корабельный многоцелевой вертолёт);

3 БПЛА MQ-8 Fire Scout (многоцелевой беспилотный летательный аппарат (беспилотный вертолёт)).

Как уже упоминалось, их основной задачей стала поддержка высадки сухопутных войск нейтрализацией береговых целей. Была использована перспективная система управления всем вооружением через TSCE-I (корабельную многофункциональную боевую информационно-управляющую систему) фирмы Raytheon. В ней впервые отказались от концепции локальных компьютерных систем. Благодаря необычной форме корпуса и поглощающим излучение панелям, эсминец получился малозаметным, его ЭПР (Эффективная площадь рассеяния) уменьшилась в 50 раз. Саму программу назвали в честь адмирала, руководившего военно-морскими операциями Элмо Рассела Замволта-младшего.

Плавающая модель «Замволта», на которой конструкторы доказывали ВМФ США, что эсминец не перевернётся при сильной волне





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Создание и координация беспилотных программ ВМС США ведётся на самом высоком уровне, в рамках «новой архитектуры флота» (New Fleet Architecture). Которая предусматривает, чтобы каждый корабль большого водоизмещения имел 2 малых пилотируемых судна, 3 больших и 4 средних надводных дрона. Что позволило бы прикрыть основной корабль в случае торпедной атаки и позволяло заранее обнаружить подводные мины.

Для американского флота это стало небольшой революцией. Поскольку они первыми отказывались от части больших кораблей в пользу увеличения числа средних и малых, среди которых многие станут беспилотными. Ранее в ВМС США на каждый малый корабль приходилось 2 больших. Поскольку почти все войны США вели на чужой территории, расположенной на других материках.

Это кстати вынужденная мера, связанная с нехваткой военных и обслуживающего персонала в американской армии. Так они уже привлекают к службе военных пенсионеров, имеющих техническое образование. Плюс многие большие корабли были рассчитаны на морские сражения, а сейчас все ведущие морские державы, имеющие крупный флот, являются союзниками США и находятся от них в финансовой зависимости.

Другой причиной стало распространение биологического и бактериологического оружия. Так от Коронавируса по недавним официальным оценкам погибло минимум 20 миллионов человек.

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И негласной причиной стала дороговизна содержания военных специалистов для американских олигархов. Поскольку военнослужащие имеют большие скидки во многих магазинах, плюс увеличенную пенсию и расходы на медицинское обслуживание. В сумме получается не сильно выгодно для местных олигархов, которые владеют заводами и торговыми сетями, теряющими прибыль на покупках военных.

И хотя новая архитектура флота уже в активной работе, но до сих пор присутствуют разброд и шатания по её нюнсам. Например, окончательно не определились с надводными дронами, поскольку часть экспертов настаивают, что автономным судам в определённых случаях всё равно потребуется экипаж (поскольку любые машины периодически дают сбои и их придётся устранять, зачастую в открытом море). Эти суда двойного назначения обойдутся бюджету дороже полностью беспилотных вариантов, что повлияет как на финансирование, так и на наполняемость флота гибридными судами.

На сегодняшний день в Пентагоне и Белом доме до сих пор не пришли к единому мнению относительно будущего флота. Так одни хотят сократить численность авианосцев и увеличить число малых и средних кораблей до 500 единиц. А другие, включая команду Байдена, напирают на сокращение числа больших и малых судов, и одновременно наращивать численность десантных танкодесантных кораблей, подводных и надводных дронов.

Согласно принятой стратегии, доля беспилотников во флоте должна повыситься как минимум до 40 процентов уже к 2051 году. Львиная часть будущего флота предназначается для сдерживания Китая, который долгое время занимал доминирующее положение в древнем мире (согласно официальной истории).

Пока Белый дом с Пентагоном согласовывают детали, в морях и океанах активно проходит испытания немалое число американских беспилотников. Их разработчики уже начали борьбу за будущие заказы, поскольку уже до конца 2024 года США собираются потратить более 4,5 миллиардов долларов на дроны разных модификаций. Военных пока не смущает почти еженедельное банкротство как минимум одного из крупных американских банков. Самым известным из беспилотников стал Sea Hunter водоизмещением около 140 тонн, способный круглосуточно контролировать прибрежную акваторию в течение 3 месяцев. В ближайшее время в ВМС США ожидается появление не менее 8 этих судов.

В текущем году планируется завершить разработку большой беспилотной подводной лодки «Orca» (в переводе Косатка). Она сможет нести дежурство на расстоянии до 12 тысяч км и глубине до 3 тысяч метров. Это многофункциональный модульный дрон, сочетающий в себе функции охотника на подводные и надводные суда, тральщика, судна с возможностью РЭБ (Радиоэлектронной борьбы) и разведчика. Конкретное назначение каждого аппарата будет зависеть уже от установленных модулей. Сама субмарина будет дизель-электрической, а всего их ожидается 8 штук.

Экспериментальная Orca Отменённый Snakehead (Дрон с вероятным носителем, субмариной Огайо)





Однако есть и хорошие новости. Так, по утверждению западных СМИ, армия США свернула проект по созданию подводного беспилотного разведчика Snakehead. Произошло это под конец 2022 года, когда Джо Байден («пациент Белого дома», как окрестил его один известный блогер) перестал финансировать проект, на который уже было потрачено более 200 миллионов долларов. У кого есть сомнения в адекватности этого политика, стоит вспомнить череду банкротств крупнейших американских банков и отказ от увеличения лимита американского госдолга. И всё это на фоне регулярной передаче Украине миллиардов долларов на военные нужды, хотя логичнее было вывести гражданское население подальше от линии соприкосновения.

Рассмотрим подробнее многострадальную программу Snakehead («Змеиная голова»). По ней ВМС США занимались разработкой подводного дрона большого водоизмещения, умеющего вести разведку, РЭБ и доставлять боевых пловцов к месту их диверсионных операций. Эта программа была частью крупномасштабного проекта по созданию беспилотного подводного флота (сам проект до сих пор реализуется и частично уже завершён).

Snakehead должен был стать не просто очередным американским беспилотником, а самым крупным подводным дроном в составе ВМС США. Причём не одноразовым аппаратом, как украинские полукустарные «Микола-3», собранные из гражданских комплектующих, а полноценной боевой машиной, готовой сниматься в очередной части Терминатора (ввиду её габаритов и высокой автономности). Размещать его планировали на атомных субмаринах, а использовать в операциях по сбору данных для разведки. Также говорилось и о диверсионном назначении аппарата, например, для высадки морских пехотинцев на побережья стран, в которых мало демократии, но много природных ресурсов. Плюс, он мог перевозить боевых пловцов к месту совершения диверсий.

Дроны двойного назначения

США не зря славятся своей параноидальной воинственностью, так они имеют целую серию менее масштабных проектов, также важных для нужд флота. Среди них стоит отдельно выделить проекты двойного назначения, которые всему миру будут выдаваться за безобидные гражданские беспилотники.





Например, производитель подводной робототехники Maritime Robotics разработал пластиковый малогабаритный Mariner, способный нести гражданскую полезную нагрузку. По официальной версии он может иметь многочисленные датчики, инфракрасные камеры, радары, океанографические инструменты, гидроакустические системы позиционирования, эхолоты и другое общественно и научно полезное оборудование. А по неофициальной версии, его можно снарядить взрывчаткой и отправить в корабль противника.

Такая наглость Пентагона не стала большим секретом для разведок недружественных стран. И уже были зафиксированы первые конфликты на этом направлении.

Инциденты с дронами двойного назначения Saildrone

Несмотря на все плюсы использования беспилотников, есть у них и минусы, особенно морских, которые поймать намного проще, чем парящие на приличной высоте БПЛА. Так США после пого, как буквально нашпиговали Ближний Восток всевозможными дронами разного класса и назначения, столкнулись с хитрыми иранцами. Те стали практиковать вылов американских разведчиков, конечно выдаваемях за полностью гражданские аппараты (официально не относящихся к ВМС США или ЦРУ), и скачивание собранных ими разведданных. Например, возмущению Пентагона не было предела, после отлова иранскими моряками плавающих беспилотников (когда они на время «арендовали» несколько дронов Saildrone).

Сугубо «мирный» Saildrone Иранцы пытаются утащить дрон Saildrone





Особо стоит отметить, что согласно документам, это сугубо гражданский аппарат собирающий данные о климате, рельефе дна и применяемый якобы океанологами. Этот робототизированный парусник имеет автономность до одного года, комбинируя использование для своего движения энергию ветра и солнца. Но иранцы совершенно обоснованно не поверили в гуманитарное назначение Saildrone, рискнув захватили один (а позднее ещё несколько) парусников в Персидском заливе. Дрон просто взял на буксир военный транспорт Shahid Baziar, и вскоре его вернули обратно в свободное плавание.

По утверждению американской стороны, робота отпустили только после угроз от представителей пятого флота США (на чём те и сплалились с его мирным назначением). А через несколько дней аналогично поступили моряки корабля Jamaran ВМС Ирана. Они подняли на борт судна уже пару дронов, но после получения предупреждения от эсминцев ВМС США, выбросили «мирные» парусники за борт. В этот раз американцы в качестве устрашения поднимали в воздух боевой вертолёт MH-60R Sea Hawk. О целостности освобождённых дронов-разведчиков после такого бесцеремонного обращения история конечно умалчивает.

Боевой вертолёт MH-60R Sea Hawk Беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk





Иранцы вообще храбрый народ (не зря они уже 40 лет под санкциями США и тесно сотрудничают с РФ). Так в 2019 году они осмелились сбить американский беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk, которые кстати шпионят в пользу ВСУ и над Чёрным морем. А 14 марта 2023 года стало известно о «столкновении» над Чёрным морем российского Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper (который, как было видно на появившемся в интернете видео, просто с самолёта облили технической жидкостью, после чего тот потерял управление и упал в море).

Интересный факт, что сами американцы периодически упоминают неопределённый статус своих дронов. Чем и воспользовался в 2019 году Иран, сбив разведчик лишь потому, что тот беспилотный и находился над их акваторией. Они заранее знали, что у США не будет повода для военной агрессии. Поэтому американские дроны в ближайшие годы можно уничтожать без особых последствий. Особенно если умело выдать это за несчастный случай или технический сбой.

Немного подробнее рассмотрим американский RQ-4 Global Hawk, а он заслуживает внимания, как первый стратегический разведывательный беспилотник, получивший разрешение федерального управления гражданской авиации США на самостоятельные полёты, в том числе и в гражданских воздушных коридорах на территории США. Разработали его в компании Teledyne Ryan Aeronautical, дочерней конторе (Northrop Grumman).

Первые тестовые полёты RQ-4 Global Hawk совершил 28 февраля 1998 года на авиабазе ВВС США в Калифорнии. А полностью поступил на вооружение самой свободной страны мира он в марте 2006 года (технически передали их ещё в 2004 году). И не зря между передачей и применением прошло пару лет. Так уже с января 2012 года ВВС США приняли решение о прекращении их закупки (модификация Block 30). А принятые на вооружение машины перевели в резерв. Ключевой причиной стало очень дорогое их обслуживание (что уже стало фишкой американских оборонных корпораций, которым банально невыгодно производить надёжную и дешёвую в эксплуатации технику). Взамен Global Hawk, ВС США продолжили использовать более бюджетный Lockheed U-2 с живым пилотом (кстати, это один из старейших самолётов, состоящих на вооружении в армии США).

Lockheed U-2C в 1975 году Кабина пилота U-2S





Теперь вернёмся к якобы гражданским роботам-парусникам, которые официально занимались гидрографическими исследованиями, а о шпионаже даже не помышляли. Иран высказал США претензию, на что те быстро придумали отмазку: якобы Saildrone не несли никакой угрозы для морского движения и трудились в близи от южной части Красного моря на протяжении более 200 дней подряд без каких-либо происшествий. Также высокопоставленный американский офицер Тим Хокинс (из состава 5-го флота) сообщил СМИ, что оранжевые роботы не имели вооружения и делали только обычные снимки, а не секретные.

Но при этом неожиданно выяснилось, что Saildrone не так давно принимал участие в военных учениях в заливе Акаба. И парусник даже перекрашивали с оранжевого цвета на серо-стальной (штатную расцветку ВМС США). Получалось, что беспилотник был полноценно интегрирован в информационное пространство НАТО в качестве разведчика или дрона-камикадзе.

После выяснения того обстоятельства, что гражданская окраска дронов не вводит в заблуждение потенциального противника, Пентагон озадачился, какое количество данных и в какой целостности можно получить от перехвата таких аппаратов. Поскольку пишется всё, что робот делает, включая маршрут, цели разведки, графики передвижения других дронов, если они работают в связке. Плюс вместе с дроном в руки противника попадают протоколы связи и образцы новейших военных разработок. Что позволит взламывать каналы связи с дронами и самостоятельно создавать аналогичные модели роботов. Все эти проблемы очень беспокоят американское командование. Например, вице-адмирал Брэд Купер курирует в ВМС США вопросы экспериментального дроностроения и склоняется к максимальному упрощению беспилотников, чтобы как можно меньше дорогостоящих технологий попадало в руки врага. Также лёгкий доступ к морским беспилотникам в идеале не должен приводить к утечкам критически важной информации.

Кстати в Иране уже успели оценить навязчивость американской разведки и наловили немало их дронов разных модификаций, которые вскоре становились прообразом уже их собственных моделей. Поэтому Брэд Купер предложил не хранить секретные данные на борту аппаратов, а организовать обмен данными через облачное хранилище. Но эта инициатива имеет и обратную сторону медали, поскольку если поймать робота и получить над ним полный контроль без ведома Пентагона, то противник сначала получит доступ к информации в облачном хранилище доступной дрону. А затем и ко всем хранящимся там данным, подобрав пароли или найдя другие уязвимости. Что в итоге будет грозить перехватом контроля над всеми роботами, подключёнными к этому облаку.

По мнению вице-адмирала Брэда Купера, примерно к лету 2023 года численность плавающих беспилотников в Красном море перевалит за сотню аппаратов. Аналогичная ситуация прогнозируется аналитиками в акваториях Чёрного и Балтийского морей. А любые попытки перехвата электронных шпионов будут сопровождаться резкими обвинениями в нарушениях международного права. Как было, когда США внаглую прослушивали всю Европу, а сами преследовали некоторых китайских производителей телекоммуникационного оборудования с обвинениями в шпионаже.

Как вывод, можно прилично сэкономить на роботостроении, если вовремя отлавливать непрошенных гостей из США, европейских стран и Японии. Что позволит восполнить пробелы в собственных исследованиях, а также получить для всестороннего изучения новейшие разработки противника.

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